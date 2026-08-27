Consume incendio vivienda de madera y deja dos personas lesionadas en Juárez

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El fuego ocurrió en la colonia Hacienda de los Tres Potros; las personas heridas fueron trasladadas a recibir atención médica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Dos personas resultaron lesionadas con quemaduras tras registrarse un incendio en una vivienda ubicada en un terreno invadido de la colonia Hacienda de los Tres Potros, informó la Dirección General de Protección Civil.

De acuerdo con la ficha informativa de la dependencia, el siniestro ocurrió sobre la calle Miguel de la Madrid, donde elementos del Departamento de Bomberos acudieron para controlar y extinguir las llamas.

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El fuego consumió en su totalidad un domicilio construido 100 por ciento con madera y hule, lo que favoreció la rápida propagación del incendio.

Las llamas también alcanzaron una acumulación considerable de ramas, madera, basura, muebles en desuso y llantas que se encontraban en el lugar.

Como consecuencia del incendio, dos personas sufrieron quemaduras y fueron atendidas por paramédicos de la unidad número 12 de Rescate Municipal.

Posteriormente, las personas lesionadas fueron trasladadas a una institución médica para recibir atención especializada, sin que inicialmente se informara sobre su condición de salud.

Para atender la emergencia fueron movilizadas la Unidad Ligera número 03, la Máquina número 16 y las cisternas 21 y 22 del Departamento de Bomberos.

En las labores también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mediante la unidad 613, así como 24 elementos del Ejército Mexicano, apoyados por las unidades 820144, 820146 y 820147.

Tras la intervención de los cuerpos de emergencia, el incendio quedó extinguido. Protección Civil no informó de manera inicial sobre la causa que originó el fuego.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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