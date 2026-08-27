Promueve Salud Municipal equilibrio emocional en trabajadores de CTC Prototipos

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El taller fue impartido a 58 empleados con herramientas para reconocer emociones y afrontar situaciones de estrés.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Salud Municipal impartió el taller “Equilibrio emocional para una vida sana” a 58 empleados de la empresa CTC Prototipos, planta 3.

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La capacitación tuvo como objetivo proporcionar herramientas que contribuyan al bienestar emocional, la vida saludable y el manejo adecuado de situaciones que pueden generar estrés en el entorno laboral y cotidiano.

Durante el taller se abordaron recursos personales relacionados con el reconocimiento y expresión de las emociones, así como estrategias para afrontar circunstancias adversas.

La actividad permitió a las y los participantes identificar herramientas aplicables en su vida diaria para fortalecer su salud emocional y mejorar la manera en que responden a distintas situaciones.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó la importancia de acercar este tipo de capacitaciones a los espacios laborales, al señalar que el cuidado de la salud debe contemplar tanto el aspecto físico como el bienestar emocional.

“Trabajar en el equilibrio emocional nos permite contar con mayores recursos para enfrentar las situaciones que se presentan en la vida cotidiana”.

Santana Fernández señaló que la prevención y promoción de la salud son fundamentales para generar entornos en los que las personas puedan reconocer sus emociones, pedir apoyo cuando lo necesiten y desarrollar estrategias que favorezcan una mejor calidad de vida.

La Dirección de Salud Municipal informó que mantiene acercamiento con empresas y distintos sectores de la comunidad mediante acciones de prevención y promoción de la salud.

Estas actividades buscan fomentar hábitos y herramientas que contribuyan al bienestar integral de la población juarense, tanto en espacios laborales como comunitarios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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