Refuerzan alumbrado público en Parajes del Sur con 50 luminarias LED

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La Dirección de Alumbrado Público rehabilitó 200 metros de red aérea para mejorar la visibilidad y seguridad en el sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Alumbrado Público llevó a cabo trabajos de rehabilitación en la red de iluminación del fraccionamiento Parajes del Sur, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura urbana en la ciudad.

Las labores incluyeron la instalación de 50 luminarias tipo LED, así como la colocación de 50 tapones y la rehabilitación de 200 metros de red de alumbrado público.

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De acuerdo con la dependencia municipal, los trabajos se realizaron mediante cableado aéreo 2+1 calibre 6, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema de iluminación en la zona.

El director de Alumbrado Público, Abraham Espitia, informó que estas acciones permiten mejorar la visibilidad en la vía pública y contribuir a que las familias cuenten con espacios más seguros para sus actividades diarias.

El funcionario señaló que el uso de tecnología LED favorece una mayor eficiencia energética y una mejor calidad de iluminación, además de reducir costos de mantenimiento a largo plazo.

La rehabilitación forma parte de las acciones permanentes de la Dirección de Alumbrado Público para atender las necesidades de la población y fortalecer los servicios públicos en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Con la instalación de las nuevas luminarias, el fraccionamiento Parajes del Sur contará con mejores condiciones de iluminación en beneficio de peatones, automovilistas y familias que transitan por la zona.

La dependencia municipal indicó que continuará con la mejora constante de la infraestructura urbana, mediante intervenciones orientadas a reforzar el servicio de alumbrado público en colonias y fraccionamientos de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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