Transforman vecinos espacios públicos en Cerradas de San Pedro con labores de limpieza

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Edgar Valenzuela y Yolanda Molina realizaron acciones voluntarias para retirar basura, tierra y escombro de calles del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Vecinos del fraccionamiento Cerradas de San Pedro, etapa 3, realizaron labores voluntarias de limpieza con el propósito de mejorar las condiciones de las calles y espacios públicos del sector.

Edgar Valenzuela y Yolanda Molina encabezaron las acciones comunitarias al utilizar su propia camioneta para recorrer el área y recolectar tierra, escombro y otros residuos abandonados en la vía pública.

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Posteriormente, los desechos fueron entregados a cuadrillas de la Dirección de Limpia durante un operativo de Reordenamiento Urbano realizado en esa zona de la ciudad.

Valenzuela explicó que la iniciativa surgió ante la acumulación de tiliches y escombro en las calles, problema que afecta la imagen urbana y las condiciones de convivencia en el fraccionamiento.

“Normalmente la gente saca cosas como un sillón u objetos y después se empieza a hacer un desorden. Como tenemos una camioneta, optamos por ir recogiendo lo que se veía más feo, la tierra y la basura, además de barrer las calles para mejorar el fraccionamiento”, comentó.

Los vecinos señalaron que también se han coordinado con otros habitantes del sector para llevar a cabo jornadas de limpieza y contribuir de manera voluntaria al mejoramiento de su comunidad.

Yolanda Molina destacó el apoyo de las autoridades municipales en estas tareas y consideró necesario fortalecer las medidas para conservar limpios los espacios públicos.

“Para nosotros es muy buena obra que el Municipio esté limpiando las calles y ojalá que también se apliquen multas para que se pueda mantener así”, expresó.

Edgar Valenzuela reconoció las mejoras realizadas en distintas zonas de la ciudad y destacó la atención brindada por personal de la Dirección de Limpia, luego de establecer comunicación para disponer adecuadamente de los residuos recolectados.

La pareja manifestó su intención de continuar con estas acciones e impulsar la participación de más vecinos para conformar grupos que realicen labores de limpieza en calles y parques del sector.

Personal de la Dirección de Limpia informó a los habitantes que pueden depositar de manera gratuita hasta 500 kilogramos de basura en el relleno sanitario, como parte de las alternativas disponibles para evitar la acumulación de residuos en la vía pública.

La participación de los vecinos fue presentada como un ejemplo de colaboración comunitaria para mantener en mejores condiciones los espacios públicos, mediante acciones coordinadas entre ciudadanía y autoridades municipales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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