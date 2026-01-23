Movil - LB1A -
    enero 23, 2026 | 11:55
    Acusa diputada Jael Argüelles abandono estatal que colapsó transporte en el poniente de Juárez

    POR Redacción ADN / Agencias
    Morena señala negligencia del Gobierno del Estado y violaciones al derecho humano a la movilidad.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Jael Argüelles Díaz, responsabilizó al Gobierno del Estado de Chihuahua del colapso del transporte público en el poniente de Ciudad Juárez, al acusar una política sostenida de abandono, negligencia y falta de supervisión, que afecta de manera directa a miles de familias que dependen diariamente de este servicio.

    Al presentar un Punto de Acuerdo ante el Congreso del Estado, la legisladora sostuvo que la crisis del transporte no es un problema técnico ni circunstancial, sino el resultado de años de decisiones políticas que han excluido a esta zona de la ciudad de una movilidad digna, segura y accesible.

    “Aquí no hay errores accidentales: hay un gobierno que decidió no asumir su responsabilidad y darle la espalda a la gente”, expresó Argüelles Díaz durante su intervención.

    La diputada expuso que, mientras la administración estatal promueve el sistema BRT como un logro, en el poniente de Ciudad Juárez persisten rutas inexistentes, tiempos de espera excesivos, unidades en malas condiciones y una supervisión prácticamente nula, lo que deteriora la calidad de vida de la población usuaria.

    Argüelles Díaz señaló directamente a la Subsecretaría de Transporte, a la que acusó de permitir la operación de camiones en condiciones deplorables, tolerar incumplimientos de concesionarios y poner en riesgo la seguridad de las personas, en lugar de priorizar el interés público.

    Asimismo, denunció que la falta de rutas alimentadoras al BRT obliga a muchas familias a destinar hasta el 21 por ciento de su ingreso mensual únicamente para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas o servicios de salud, lo que profundiza las desigualdades sociales en esa zona de la ciudad.

    En su exposición, la legisladora advirtió que el impacto de esta situación recae con mayor severidad en mujeres, niñas y niños, quienes enfrentan mayores riesgos de acoso, violencia e inseguridad durante los trayectos, sin que existan políticas estatales efectivas con perspectiva de género para atender esta problemática.

    También calificó como grave que el Consejo Consultivo de Transporte lleve más de dos años sin sesionar, lo que, a su juicio, evidencia que el transporte público no es una prioridad para el Gobierno del Estado, pese a que millones de personas dependen de él diariamente.

    Ante este escenario, Argüelles Díaz exhortó a la administración estatal a atender de inmediato las quejas ciudadanas, abrir mesas técnicas con participación social efectiva, crear rutas alimentadoras, ampliar la cobertura del servicio y ejercer una supervisión estricta y sin favoritismos sobre las concesiones.

    “La movilidad es un derecho humano y no vamos a permitir que siga siendo rehén de la incompetencia y la indiferencia”, concluyó.

