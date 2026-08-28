Benefician a familias del Valle de Juárez con Cruzada por tu Familia

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El Gobierno Municipal entregó apoyos a habitantes de El Millón, Tres Jacales y Jesús Carranza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Familias de los ejidos El Millón, Tres Jacales y Jesús Carranza fueron beneficiadas este viernes con el programa “Cruzada por tu Familia”, impulsado por el Gobierno Municipal para acercar apoyos a distintas zonas de Ciudad Juárez.

La entrega fue encabezada por el presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, acompañado por el director de Desarrollo Social, Hugo Vallejo Quintana, y la síndica municipal, Ana Carmen Estrada.

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Durante el encuentro con habitantes de la zona rural, el alcalde señaló que la administración municipal continuará otorgando apoyos y atendiendo las necesidades planteadas por las familias del sector.

“Les agradecemos mucho su participación, el Gobierno Municipal no puede hacer todo solo, por eso me da mucho gusto que ustedes mismos se organicen, que nos vayan diciendo por dónde le damos y nosotros partir de ahí”, comentó.

Ortiz Orpinel indicó que todavía existen pendientes por atender, pero afirmó que el municipio busca avanzar en la cobertura de programas y acciones en diferentes comunidades de la ciudad.

El alcalde señaló que la administración municipal mantendrá presencia en la zona rural, al destacar que esta fue la primera cruzada realizada en ese sector con el propósito de acercar apoyos a las familias del Valle de Juárez.

También mencionó que, desde la administración del presidente municipal con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, se han realizado diversas acciones en beneficio de esta región.

Por su parte, el director de Desarrollo Social, Hugo Vallejo Quintana, informó que el programa contempla el apoyo a 100 familias que viven en esta zona rural.

La síndica municipal, Ana Carmen Estrada, agradeció a los habitantes por recibir a las autoridades municipales y señaló que los apoyos de la Dirección de Desarrollo Social buscan llegar directamente a quienes los necesitan.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal indicó que continuará trabajando en territorio y acercando programas sociales a las familias juarenses, especialmente en comunidades rurales del municipio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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