Invitan a aprovechar últimos días de descuento en recargos del predial

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El beneficio del 100% en recargos por rezago estará vigente hasta el cierre de agosto, informó Tesorería Municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal invitó a las y los contribuyentes con adeudos en el impuesto predial a aprovechar los últimos días del beneficio de 100 por ciento de descuento en recargos por rezago, vigente hasta que concluya agosto.

Blanca Dolores Romero Aguilar, directora de Ingresos, informó que el programa estará disponible únicamente durante el presente mes, por lo que llamó a la ciudadanía a regularizar sus cuentas y evitar que el adeudo continúe acumulándose.

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La funcionaria señaló que quienes no puedan realizar su pago antes del cierre del plazo tendrán una alternativa el viernes 4 de septiembre, durante la Cruzada Móvil que se llevará a cabo en el fraccionamiento Alameda.

Ese día, la Unidad Móvil de Tesorería Municipal atenderá a la ciudadanía de 13:00 a 17:00 horas, en el cruce de la avenida Vicente Guerrero y la calle Alameda.

Durante la jornada se ofrecerán diversos servicios para facilitar el cumplimiento de obligaciones municipales, entre ellos el pago del impuesto predial.

También será posible solicitar pagos diferidos de este gravamen y acceder a descuentos en infracciones viales, como parte de los servicios que se acercarán a la comunidad.

Romero Aguilar destacó que este tipo de actividades permiten llevar la atención municipal a distintas zonas de la ciudad, especialmente para quienes requieren realizar trámites o pagos sin trasladarse a las oficinas centrales.

El Gobierno Municipal informó que las personas interesadas en pagar pueden acudir a cualquiera de las cajas de cobro municipales, instituciones bancarias y tiendas de autoservicio Del Río.

También se encuentra disponible el pago mediante la aplicación Juárez Conectado o a través del portal oficial de trámites municipales.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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