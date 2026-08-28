Plantan 200 rosalaureles y 25 árboles en el bulevar Zaragoza

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Parques y Jardines informó que el proyecto contempla alrededor de 3 mil plantaciones a lo largo de esta vialidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines continúa con los trabajos de reforestación en el bulevar Zaragoza, en coordinación con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, como parte de un proyecto para mejorar la imagen urbana y ampliar las áreas verdes en la ciudad.

Este viernes fueron plantados 200 rosalaureles y 25 árboles en el tramo comprendido entre la calle Oaxaca y la avenida De las Torres, informó el titular de la dependencia municipal, Daniel Zamarrón Saldaña.

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El funcionario señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para transformar gradualmente el paisaje de una de las vialidades más importantes de Ciudad Juárez.

Zamarrón Saldaña destacó que la reforestación no solo contribuye a mejorar la imagen urbana, sino que también permite generar espacios con mayor presencia de vegetación para las familias juarenses.

Los trabajos forman parte de una meta de aproximadamente 3 mil plantaciones a lo largo del bulevar Zaragoza, entre rosalaureles y árboles.

El proyecto inició el pasado 9 de agosto en el cruce del bulevar Zaragoza con la avenida Henequén, y desde entonces se han realizado diversas jornadas de plantación en la zona.

El diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar resaltó la coordinación con el Gobierno Municipal para llevar a cabo estas acciones, en las que participa personal de Parques y Jardines.

De acuerdo con la dependencia, las cuadrillas municipales intervienen directamente en la plantación, mantenimiento y riego de los ejemplares colocados sobre la vialidad.

Con las labores realizadas esta semana, el bulevar Zaragoza suma ya 455 rosalaureles y 100 árboles plantados, como parte del avance hacia un entorno más verde y agradable para quienes viven, trabajan y transitan por el sector.

La Dirección de Parques y Jardines informó que continuará con las acciones de reforestación y cuidado del arbolado, con el objetivo de consolidar espacios con más sombra, vegetación y mejores condiciones ambientales para futuras generaciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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