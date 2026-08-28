Invita Educación Municipal a visitar el Biblioavión en el nuevo ciclo escolar

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El espacio está abierto para estudiantes, grupos escolares y ciudadanía en general, con recorridos y actividades interactivas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación Municipal invitó a directivos y docentes a programar visitas al Biblioavión con motivo del próximo inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, director de Educación, informó que el espacio se encuentra abierto para recibir a alumnas y alumnos de distintos niveles educativos interesados en conocer uno de los pocos aviones habilitados como biblioteca.

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El funcionario señaló que el Biblioavión también puede ser visitado por la ciudadanía en general, ya sea para conocer la cabina, tomarse fotografías o participar en actividades vinculadas con la lectura.

El espacio ofrece lecturas mediante recursos digitales y audiovisuales, además de actividades interactivas que buscan generar nuevas experiencias de aprendizaje para niñas, niños, jóvenes y visitantes.

El Biblioavión se ubica sobre la avenida Heroico Colegio Militar y calle Moctezuma, y permanece abierto a partir de las 9:00 de la mañana de lunes a domingo.

Alvídrez Olivas indicó que las instalaciones están disponibles tanto para visitas individuales como para grupos escolares, por lo que los planteles pueden programar recorridos guiados para sus estudiantes.

Para solicitar una visita grupal, las y los directores de instituciones educativas pueden comunicarse al teléfono 656-737-0600, donde recibirán información sobre la programación del recorrido.

La Dirección de Educación extendió la invitación a la comunidad juarense para conocer este espacio, aprovechar sus actividades y fortalecer el acercamiento a la lectura durante el nuevo ciclo escolar.

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