Recorre Rubí Enríquez consejos de personas mayores del DIF Municipal

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La presidenta del DIF Municipal visitó el CAM Ampliación Aeropuerto III como parte de sus últimas actividades al frente de la descentralizada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, continúa con recorridos por los Consejos de las Personas Mayores, como parte de sus últimas encomiendas al frente de la descentralizada.

Durante las visitas, Enríquez ha sostenido encuentros con integrantes de los consejos, donde ha escuchado inquietudes, atendido peticiones y compartido momentos de convivencia con las y los beneficiarios.

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Este viernes, la presidenta del DIF Municipal visitó el CAM Ampliación Aeropuerto III, donde también participó en un convivio con integrantes de diferentes consejos de personas mayores.

En cada encuentro, la funcionaria ha recibido muestras de cariño de las personas atendidas por el organismo, como resultado de cinco años de cercanía y trabajo con este sector de la población.

Entre los principales logros reportados por el DIF Municipal durante este periodo se encuentra el crecimiento de 67 a 96 Consejos de las Personas Mayores.

Con esta ampliación, el padrón aumentó a más de 5 mil 600 beneficiarios, quienes reciben apoyos alimentarios, atención gerontológica y psicológica, además de diversos servicios orientados a su bienestar.

El DIF Municipal señaló que estos espacios permiten brindar acompañamiento y atención a personas mayores, así como fortalecer redes de apoyo comunitario en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Los recorridos forman parte de las actividades de cierre de gestión de Enríquez al frente del organismo, con énfasis en el seguimiento a programas dirigidos a personas mayores y en la atención directa a sus necesidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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