Contemplan invertir 585 mil pesos en reparación de guías podotáctiles del Centro Histórico

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Regidores revisaron daños y obstrucciones en infraestructura para personas con discapacidad visual en las avenidas 16 de Septiembre y Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Movilidad revisaron el estado de las guías podotáctiles ubicadas en las avenidas 16 de Septiembre y Juárez, en el Centro Histórico, donde se detectaron daños y obstrucciones que afectan la movilidad de personas con discapacidad visual.

Durante la sesión ordinaria encabezada por el regidor José Eduardo Valenzuela Martínez, coordinador de la Comisión, se informó que actualmente se contempla un presupuesto aproximado de 585 mil pesos para atender las reparaciones necesarias.

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Omar Esparza, de la Dirección General de Obras Públicas, explicó que entre las afectaciones detectadas hay piezas dañadas, desprendidas, obstruidas y tramos que requieren corrección para garantizar condiciones adecuadas de accesibilidad.

Uno de los principales problemas expuestos fue el ingreso de vehículos pesados y de carga a zonas peatonales del Centro Histórico, lo que ha provocado daños recurrentes en las guías podotáctiles y en otros elementos de infraestructura urbana.

Durante la reunión se señaló que, en trabajos anteriores, algunas piezas tuvieron que ser reemplazadas hasta en cinco ocasiones debido al paso constante de unidades en áreas no destinadas para ese tipo de tránsito.

En la sesión, en la que también participó la regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, se planteó involucrar a comerciantes y vendedores de la zona para evitar que mercancías, puestos u otros objetos obstruyan las guías.

Los integrantes de la Comisión consideraron necesario generar conciencia sobre la función que cumplen estos elementos para las personas con discapacidad visual, así como reforzar medidas que garanticen su uso adecuado.

También se propuso establecer mecanismos para controlar el acceso de vehículos, determinar responsabilidades cuando se ocasionen daños y reforzar la supervisión de obras para asegurar que las guías sean instaladas correctamente.

Como parte de los acuerdos, se planteó realizar una próxima mesa de trabajo con Desarrollo Urbano y convocar a dependencias como Seguridad Vial, Regulación Comercial, Limpia y otras áreas relacionadas con el Centro Histórico.

Los regidores también propusieron desarrollar una campaña informativa dirigida a comerciantes, peatones y usuarios del Centro Histórico, con el objetivo de explicar la importancia de mantener libres las guías podotáctiles.

Durante los recorridos se detectó que algunas personas utilizan u obstruyen estas guías por desconocimiento de su función, por lo que se busca acompañar la reparación con acciones de sensibilización.

El objetivo de la inversión, de acuerdo con lo expuesto en la Comisión, es que la reparación de los daños actuales vaya acompañada de medidas para proteger la infraestructura y garantizar una movilidad más segura y accesible en el Centro Histórico.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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