Refleja recaudación del Predial en enero respaldo ciudadano al Gobierno Municipal

Publicidad - LB2 -

Más de 236 mil contribuyentes aportaron más de 1,393 millones de pesos durante el primer mes del año.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal cumplió con las expectativas de recaudación del Impuesto Predial durante el mes de enero, un resultado que refleja la confianza de las y los juarenses en el manejo de los recursos públicos y en las obras y servicios que se realizan en distintos puntos de la ciudad.

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que al cierre del primer mes de 2026 los ingresos por este concepto fueron positivos, lo que confirma la respuesta favorable de la ciudadanía ante los proyectos de infraestructura, servicios y mejoramiento urbano impulsados con recursos propios del Municipio.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con el reporte oficial, 236 mil 202 contribuyentes cumplieron con el pago del Predial en enero, lo que permitió una recaudación superior a los mil 393 millones de pesos. Este resultado fue impulsado por los estímulos aplicados al inicio del Operativo Predial, entre ellos descuentos por pronto pago y para contribuyentes cumplidos, que incentivaron a regularizarse desde los primeros días del año.

Las autoridades municipales recordaron que durante febrero continúa vigente un estímulo del 10 por ciento para quienes no registran adeudos de años anteriores, además de que se mantienen diversas opciones de pago, tanto en línea como en cajas autorizadas, instituciones bancarias y tiendas de autoservicio.

El Gobierno Municipal subrayó que la recaudación del Impuesto Predial se queda íntegramente en Ciudad Juárez, y que estos recursos se destinan directamente al desarrollo de obras y servicios públicos, con impacto en la calidad de vida de la población.

Finalmente, se reiteró el llamado a la ciudadanía a aprovechar los estímulos vigentes y mantenerse al corriente, como parte de una corresponsabilidad entre gobierno y sociedad para el desarrollo de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.