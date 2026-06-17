Mantiene IPACULT abierta convocatoria para el 44 Festival de Teatro de la Ciudad

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Se seleccionarán seis puestas en escena locales que recibirán apoyo económico y formarán parte de la programación oficial del encuentro cultural.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) reiteró la invitación a compañías, colectivos y artistas escénicos de la localidad para participar en la edición número 44 del Festival de Teatro de la Ciudad, uno de los encuentros culturales más representativos de la frontera.

La convocatoria está dirigida a agrupaciones y creadores que residan y desarrollen su actividad artística en Ciudad Juárez, con el propósito de integrar la programación oficial del festival que organiza el Gobierno Municipal a través del IPACULT.

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Las obras participantes deberán contar con una duración mínima de 45 minutos y máxima de 90 minutos, además de cumplir con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. Las propuestas serán evaluadas por una comisión dictaminadora encargada de seleccionar los montajes que formarán parte del evento.

El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta las 15:00 horas del 26 de junio de 2026, y el registro deberá realizarse mediante el formulario digital habilitado por el instituto. La documentación correspondiente tendrá que enviarse al correo electrónico señalado en la convocatoria oficial.

De acuerdo con el IPACULT, serán seleccionadas seis producciones teatrales, cuyos resultados se darán a conocer el próximo 30 de junio a través de los canales oficiales de la dependencia.

Cada agrupación elegida recibirá un estímulo económico de 18 mil pesos, además de los ingresos generados por la taquilla de la función que presente durante el festival.

El 44 Festival de Teatro de la Ciudad se desarrollará del 28 de julio al 2 de agosto de 2026 en el Auditorio Cívico Municipal Licenciado Benito Juárez, con funciones programadas diariamente a las 19:00 horas.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, ha destacado en distintas ocasiones la importancia de este tipo de espacios para impulsar el desarrollo artístico local y fortalecer la oferta cultural de la ciudad.

El instituto invitó a las y los creadores escénicos a aprovechar esta plataforma para compartir su trabajo con el público juarense y contribuir al fortalecimiento de la actividad teatral en la región.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse a través de los medios oficiales y redes sociales del IPACULT.

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