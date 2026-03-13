Recupera Municipio espacio público invadido en zona de dique y retira talleres irregulares

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Autoridades realizaron un operativo de reordenamiento urbano en el suroriente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Dependencias del Gobierno Municipal realizaron un operativo de reordenamiento urbano para recuperar un espacio público invadido en la zona de un dique ubicado sobre la avenida Unesco, entre las calles Villas de San Ángel y Luis Zapata, al suroriente de la ciudad.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó que la intervención se llevó a cabo debido al alto grado de ocupación irregular detectado en el lugar, donde varios negocios operaban dentro del cuerpo del dique, incluso en áreas donde aún se registra acumulación de agua.

“Estamos recuperando un espacio público que tiene carácter prioritario, ya que dentro del espacio municipal está construido un dique”.

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Durante el operativo se retiraron instalaciones irregulares, entre ellas una desponchadora y un taller mecánico que operaban directamente sobre suelo natural, situación que podría representar afectaciones ambientales.

El funcionario indicó que la Dirección de Ecología evaluará posibles daños o contaminación del suelo, derivados de las actividades que se realizaban en el sitio.

Las autoridades señalaron que los propietarios de los negocios habían sido notificados previamente, aunque en este tipo de áreas resulta imposible regularizar actividades comerciales debido al riesgo que implica operar dentro de la infraestructura hidráulica.

Además, la Dirección General de Protección Civil emitió un dictamen en el que advierte que las operaciones comerciales dentro del área del dique representan una situación de riesgo, por lo que el espacio debe mantenerse libre.

Durante las labores también se detectaron animales dentro de uno de los predios intervenidos, por lo que se solicitó el apoyo de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) para evaluar las condiciones en que se encontraban perros, puercos, borregos y caballos.

El director de Limpia informó que en el sitio se realizaron seis viajes de camiones tipo dompe al relleno sanitario para retirar residuos acumulados, aunque se estima que serán necesarios al menos diez viajes adicionales para completar la limpieza.

Las autoridades municipales indicaron que los costos de estas labores serán cargados a los responsables de los establecimientos irregulares, conforme a lo establecido en el tabulador de la Ley de Ingresos municipal.

En el operativo también participaron la Dirección de Desarrollo Urbano, la Dirección de Ecología, Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Seguridad Vial y la Dirección de Regulación Comercial, como parte de una estrategia conjunta para recuperar espacios públicos y atender denuncias ciudadanas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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