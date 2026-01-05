Reconocen vecinos del Centro programa Ruta de Colores y analizan ampliarlo a más calles

Publicidad - LB2 -

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar informó que se evalúa extender el proyecto ante la respuesta positiva de la comunidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Habitantes de la Zona Centro de Ciudad Juárez expresaron su reconocimiento al programa Ruta de Colores, impulsado para mejorar la imagen urbana del primer cuadro de la ciudad, informó el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, quien adelantó que se analiza la posibilidad de ampliar el proyecto a más calles.

Durante su conferencia de prensa semanal, el alcalde señaló que, aunque hasta el momento solo se han intervenido alrededor de 400 metros de los casi 14 mil metros cuadrados contemplados en el proyecto, la respuesta de vecinos y comerciantes ha sido positiva, al grado de manifestar su disposición para participar directamente en las labores.

“Durante el recorrido se acercaron vecinos y nos dijeron que les diéramos la pintura y ellos se encargaban de pintar. Esto me gusta mucho, ese esquema en donde cada uno ponemos de nuestra parte”.

Pérez Cuéllar explicó que se revisará la viabilidad de ampliar las acciones, incluso con la posible participación del sector empresarial, al considerar que se trata de una zona que durante años permaneció rezagada en materia de imagen urbana.

El presidente municipal indicó que estas intervenciones se integran con otros proyectos de recuperación del Centro, como el programa El Centro se pinta solo y la remodelación del Gimnasio Municipal Josué “Neri” Santos, obra que aún se encuentra en proceso.

Precisó que Ruta de Colores es un programa de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, el cual pudo concretarse en Ciudad Juárez gracias a la gestión de la Coordinación del Centro Fundacional, encabezada por Daniela González Lara, con el objetivo de ofrecer entornos más atractivos y ordenados para residentes y visitantes.

Finalmente, se informó que la inversión destinada al proyecto es de 1.5 millones de pesos, recursos con los que se intervienen fachadas de viviendas y comercios ubicados en las calles 16 de Septiembre, Vicente Guerrero, Ignacio Mariscal, Santos Degollado y Noche Triste, como parte del proceso de revitalización del corazón de la ciudad.

