enero 27, 2026 | 0:42
InicioEstadoJuárez / El Paso

Reconocen trayectoria del empresario juarense Francisco Yepo por más de 65 años en la gastronomía local

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Agencias
Destacan su aportación histórica a la identidad culinaria de Ciudad Juárez y el valor cultural de su restaurante tradicional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La asociación civil Juarenses entregó un reconocimiento al empresario Francisco Yepo Yong, por más de 65 años de trayectoria dedicados de manera ininterrumpida a la gastronomía local, consolidando su restaurante como un referente histórico y cultural de Ciudad Juárez.

El homenaje se llevó a cabo durante el fin de semana y contó con la presencia del secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien acudió en representación del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y reconoció el esfuerzo, constancia y trascendencia del empresario a lo largo de varias generaciones.

Durante el acto, se destacó que el restaurante “La Nueva Central” no solo ha mantenido su vigencia en el sector restaurantero, sino que forma parte del patrimonio gastronómico de la frontera, al conservar sabores tradicionales que han acompañado la historia cotidiana de la ciudad.

Visiblemente conmovido, Francisco Yepo Yong agradeció el reconocimiento otorgado por la asociación civil y por la comunidad juarense.

“En nombre de todos los juarenses, clientes, personal y de la familia, les agradezco y esto nos compromete a seguir mejorando para mantener un mejor lugar”, expresó.

Como parte del reconocimiento, se le entregó una calcomanía distintiva que acredita a “La Nueva Central” como uno de los sitios tradicionales de la frontera, con la leyenda “sabores orgullosamente juarenses”, símbolo del arraigo y la identidad local.

Al evento asistieron también funcionarios municipales y representantes del ámbito cultural y económico, entre ellos la directora de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño; el cronista de la ciudad, Eduardo Borunda; así como integrantes de la asociación Juarenses, quienes coincidieron en la importancia de preservar y reconocer a quienes han contribuido al desarrollo histórico y social de Ciudad Juárez.

