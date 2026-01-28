Reconocen labor de coordinadores de los CAM en festejo de Año Nuevo

Publicidad - LB2 -

Autoridades municipales destacaron el papel de las personas mayores en la cohesión social de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y la Presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, reconocieron la labor de las y los coordinadores de los Consejos de las Personas Mayores (CAM) durante el festejo de Año Nuevo realizado este miércoles, en el que destacaron su aportación al fortalecimiento comunitario.

Durante el encuentro, las autoridades municipales compartieron un mensaje de buenos deseos, en el que subrayaron la importancia de la salud, la vida y el bienestar de quienes integran los consejos y de las personas mayores que participan en ellos.

“Que este año sea de mucha salud y vida para ustedes, para las personas de sus consejos y que Dios siempre las bendiga y los bendiga”.

En su intervención, la Presidenta del DIF Municipal resaltó la sabiduría, sensibilidad y valores que caracterizan a las personas mayores, cualidades que, afirmó, las convierten en pilares de la comunidad juarense y en un referente para las nuevas generaciones.

Asimismo, Enríquez reconoció la entrega y el compromiso cotidiano de las y los coordinadores de los CAM, cuya labor permite mantener activos estos espacios de convivencia, apoyo y acompañamiento para miles de adultos mayores en la ciudad.

Por su parte, el Alcalde Cruz Pérez Cuéllar señaló que el trabajo realizado en los consejos contribuye directamente a la construcción de comunidad y al fortalecimiento del tejido social en Ciudad Juárez.

“Lo que ustedes hacen en los consejos es hacer comunidad; quiero agradecerles eso y pedirles que nos sigan acompañando en este hermoso camino que ha sido gobernar esta maravillosa ciudad”.

Actualmente, el DIF Municipal cuenta con 96 Centros de Atención para Personas Mayores, distribuidos en distintos puntos de la ciudad, que agrupan a más de 5 mil 500 personas, quienes reciben apoyos como atención psicológica y gerontológica, así como programas alimentarios y otros beneficios orientados a mejorar su calidad de vida.

Al evento asistieron también Lucía Chavira, directora general del DIF Municipal; Nubia Denisse Rodríguez, de la Coordinación de Atención a las Personas Mayores; Magali Saucedo Arellano, coordinadora de Asistencia Social; las regidoras Sandy García y Mireya Porras; así como Lina Portillo, presidenta del Consejo Consultivo de las Personas Mayores.

