Reconoce Pérez Cuéllar labor de madres juarenses en festejo en Horizontes del Sur

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El alcalde convivió con cerca de 300 madres durante una celebración organizada por la regidora María Dolores Adame.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar participó en un festejo por el Día de las Madres realizado en la colonia Horizontes del Sur, donde reconoció el papel de las mujeres juarenses como parte fundamental de las familias y de la comunidad.

El convivio fue organizado por la regidora María Dolores Adame Alvarado y reunió a aproximadamente 300 madres de familia del sector, quienes participaron en un desayuno y actividades musicales.

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Durante su mensaje, el alcalde destacó la dedicación y el esfuerzo que diariamente realizan las madres para sacar adelante a sus familias y fortalecer el tejido social.

“Solo resta decir gracias por todo lo que hacen por sus hijas y sus hijos, porque así hacen patria y hacen comunidad”.

Pérez Cuéllar señaló que las madres representan uno de los principales pilares de la sociedad, debido a la influencia y orientación que brindan a sus hijos dentro del entorno familiar.

Además de convivir con las asistentes, el edil deseó que disfrutaran de la celebración organizada con motivo del Día de las Madres.

La regidora María Dolores Adame informó que el evento contó con la participación del Mariachi Oro Juvenil de la Dirección de Educación Municipal, encargado del espectáculo musical preparado para las asistentes.

La edil resaltó que las madres juarenses contribuyen diariamente tanto al desarrollo económico como al fortalecimiento de sus hogares, además de desempeñarse en distintas profesiones y actividades laborales.

Al festejo también acudieron el director de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, y el regidor Antonio Domínguez Alderete.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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