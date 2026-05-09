Encabeza Pérez Cuéllar tercera jornada de “Juárez Amanece Limpio”

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El programa municipal intervino 10 colonias y suma ya 30 sectores atendidos en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó este sábado la tercera jornada del programa “Juárez Amanece Limpio”, mediante la cual fueron intervenidas 10 colonias de la ciudad con labores de limpieza y rehabilitación de espacios públicos.

Durante las actividades realizadas en la colonia Villa Residencial del Real, el alcalde agradeció la participación de vecinos, empresas y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes coordinaron parte de los trabajos en el sector.

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El edil informó que alrededor de 150 policías participaron en las labores comunitarias, logrando la rehabilitación de cuatro parques y siete diques, además de acciones simultáneas en otras nueve colonias.

“El espíritu cuando arrancó este programa era ese, tratar de involucrar a todo el mundo en la transformación de nuestra ciudad”.

Pérez Cuéllar destacó también el apoyo de distintas empresas que facilitaron maquinaria pesada y equipo para agilizar las tareas de limpieza y recuperación urbana.

Asimismo, reconoció la colaboración de los habitantes de las colonias intervenidas, quienes además de participar en las jornadas, asumieron el compromiso de mantener limpios los espacios rehabilitados.

La diputada local Elizabeth Guzmán resaltó el trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía, al señalar que este tipo de acciones permiten mantener cercanía con la población y fortalecer el trabajo comunitario.

“Estamos muy contentos y muy agradecidos con el compromiso de que vamos a trabajar juntos, porque así son los gobiernos de la Cuarta Transformación; en territorio, cerca de su gente”.

Las colonias atendidas durante esta tercera jornada fueron Las Almeras, Puente Bravo, Terranova, Villas del Sur, Valle de los Olivos, Puente Alto, Villa Residencial del Real I y II, Los Arcos y Colonial del Sur.

En las actividades también participaron el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, la diputada María Antonieta Pérez, el diputado Pedro Torres, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y empleados municipales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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