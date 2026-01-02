Reconoce Cabildo a seis agentes con el Premio Municipal al Policía del Año 2025

Publicidad - LB2 -

El Ayuntamiento de Juárez distinguió a elementos de la SSPM por conducta ejemplar y acciones extraordinarias en beneficio de la comunidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En sesión solemne de Cabildo, encabezada por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, el Ayuntamiento de Juárez entregó el Premio Municipal al Policía del Año, Edición 2025, a seis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que destacaron por su desempeño durante el último año.

Las y los agentes reconocidos fueron Evangelina Aguilar Gutiérrez, Virginia Amador Jiménez, Martha Hernández Guerrero, Edson Emanuel Rodríguez Fabián, Manuel Jaques Contreras y Héctor Rodríguez Zamora, quienes recibieron una placa conmemorativa y una prima económica de 50 mil pesos como reconocimiento institucional y ciudadano.

Durante el acto, el alcalde resaltó el liderazgo del secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, así como el trabajo cotidiano de la corporación, al señalar que detrás de cada intervención policial existen historias de riesgo y compromiso con la ciudad.

“Es fácil leer en un papel la cantidad de acciones realizadas, pero el tamaño de esas acciones, el poner en riesgo la vida por los juarenses, no se alcanza a dimensionar con ningún reconocimiento”.

Los galardonados fueron seleccionados por un comité integrado por la Contraloría Municipal, la SSPM, representantes del Fideicomiso para la Seguridad y Competitividad Ciudadana (FICOSEC) y la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, conformada por las regidoras Mireya Porras Armendáriz y María Dolores Adame Alvarado, así como el regidor José Eduardo Valenzuela Martínez.

Por su parte, el titular de la SSPM agradeció el compromiso de toda la corporación y exhortó a los policías premiados a mantener la misma entrega y vocación de servicio en favor de la ciudadanía.

En esta edición se registraron 57 elementos, de los cuales fueron seleccionados quienes, además de cumplir con su deber, realizaron acciones adicionales en favor de la comunidad, fortaleciendo la cercanía entre la policía y la población.

El Premio Municipal al Policía del Año tiene como objetivo visibilizar el trabajo de los elementos con desempeño ejemplar y, al mismo tiempo, motivar a toda la corporación a elevar sus estándares de servicio y profesionalismo en beneficio de Ciudad Juárez.

