Reconoce Alcalde labor del personal de Servicios Públicos en beneficio de Ciudad Juárez

El Presidente Municipal anunció la entrega de un bono en febrero como reconocimiento al trabajo del personal operativo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de la posada navideña de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar reconoció públicamente la labor del personal operativo que integra esta dependencia, al destacar su papel clave en el mantenimiento de la imagen urbana y el funcionamiento cotidiano de la ciudad.

Acompañado por el director general de Servicios Públicos, César Alberto Tapia Martínez, el Presidente Municipal reiteró su respaldo a las y los trabajadores de las áreas de Limpia, Parques y Jardines y Alumbrado Público, subrayando que su desempeño diario impacta de manera directa en la percepción ciudadana sobre la administración municipal.

“Gracias de todo corazón, porque el trabajo que ustedes realizan es la cara de la Administración. A esta administración le ha ido bien gracias a ustedes”, expresó el alcalde durante su mensaje.

En su intervención, Pérez Cuéllar anunció que el personal de Servicios Públicos recibirá un bono, el cual será entregado en febrero del próximo año, como un reconocimiento institucional a su compromiso, constancia y dedicación en las labores que desempeñan en la vía pública.

El edil enfatizó que la buena imagen de la ciudad es resultado directo del esfuerzo del personal operativo, por lo que exhortó a continuar con el mismo nivel de entrega en beneficio de Ciudad Juárez y de sus habitantes.

Durante el convivio, el alcalde saludó personalmente a las y los empleados, se tomó fotografías con ellos y les deseó una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, con énfasis en la importancia de la salud y el bienestar familiar.

Por su parte, el director general de Servicios Públicos, César Alberto Tapia Martínez, reconoció el trabajo cotidiano del personal encargado de la limpieza urbana, el mantenimiento del alumbrado público y el cuidado de áreas verdes, al señalar que su labor contribuye de manera directa a la transformación positiva de la ciudad.

Al evento asistieron también directivos y mandos operativos de las distintas áreas que conforman la dependencia, quienes acompañaron al personal en el cierre de actividades del año.

