Realizan octavo festival Cruzarte en Centro Comunitario Zaragoza

Publicidad - LB2 -

Acercan música, danza, servicios gratuitos y actividades culturales a familias de la colonia Manuel Valdez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Familias de la colonia Manuel Valdez y sectores aledaños participaron en el octavo festival Cruzarte, Programa Social de Cultura Comunitaria, realizado en el Centro Comunitario Zaragoza.

La jornada incluyó música, danza y diversas expresiones artísticas, con el propósito de acercar actividades culturales y espacios de convivencia a habitantes de distintos sectores de Ciudad Juárez.

- Publicidad - HP1

El evento fue organizado por la Dirección General de Centros Comunitarios, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social y el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la participación comunitaria.

Durante el festival se presentaron el Grupo de Danza Rarámuri, Mariachi Gala de Juárez y Vicente Sánchez, además de los ganadores de La Voz Kids, Teens & Youths: Diego Emanuel Ruiz, Yocelyn Carrillo, Juan Miguel Maciel y Mia Andrade.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó el trabajo realizado para mantener en condiciones los espacios comunitarios después de las lluvias registradas en días anteriores, particularmente en el Centro Comunitario Zaragoza.

El funcionario explicó que algunos centros comunitarios registraron entrada de agua y goteras, por lo que personal de la dependencia realizó labores de limpieza, retiro de agua y acondicionamiento de espacios para restablecer actividades y servicios.

Rodríguez Giner señaló que los centros comunitarios funcionan como una casa común para las familias, al ser lugares donde las personas pueden reunirse con sus vecinos, aprender nuevas actividades, convivir y acceder a distintos servicios.

Durante la jornada también se ofrecieron servicios gratuitos de atención comunitaria, entre ellos consulta médica, consulta dental, examen de la vista, retiro de verrugas y donación de lentes.

“Es un momento muy bonito y muy grato para que ustedes puedan disfrutar, se puedan relajar y se puedan olvidar un poquito de la carga de todo el día”, expresó.

El director general de Centros Comunitarios informó que este fue el octavo festival Cruzarte realizado durante el año y adelantó que próximamente se llevará a cabo una novena edición, para continuar con actividades de arte y cultura comunitaria en distintos sectores de la ciudad.

La dependencia reconoció el respaldo de la Dirección General de Desarrollo Social y el trabajo del área de Cultura Comunitaria para desarrollar estas jornadas, enfocadas en acercar servicios, convivencia y actividades culturales a las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.