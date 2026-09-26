Pide Limpia liberar calles para paso de camiones recolectores en Juárez

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Solicita a la ciudadanía evitar vehículos mal estacionados para no afectar rutas de recolección de basura

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia hizo un llamado a la ciudadanía para mantener libres las calles y evitar estacionar vehículos en zonas donde puedan obstruir el paso de los camiones recolectores de basura.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, explicó que los vehículos mal estacionados dificultan la circulación de las unidades, lo que puede generar retrasos en los recorridos programados y afectar la prestación del servicio en distintas colonias.

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El funcionario señaló que la situación se ha complicado en algunos sectores debido a los acumulamientos de agua que aún persisten tras las lluvias registradas en la ciudad, lo que limita el tránsito de los camiones recolectores y obliga a modificar maniobras durante las rutas.

“Si vas a recibir visitas, por favor indícales que es importante que se queden los carriles libres para que pueda pasar el camión recolector y de esta manera, podamos atender y cubrir todas las rutas”, señaló.

La dependencia mantiene trabajos en doble turno para atender la recolección de basura, como parte de las acciones implementadas luego de las lluvias y las afectaciones generadas en diferentes puntos de Ciudad Juárez.

Solís Kanahan indicó que contar con vialidades despejadas permite a operadores y cuadrillas avanzar con mayor facilidad, además de cubrir las zonas programadas conforme a los recorridos establecidos por la Dirección de Limpia.

El llamado fue dirigido principalmente a vecinos que reciben visitas o que estacionan vehículos en calles estrechas, con el objetivo de mantener libres los carriles por donde circulan las unidades recolectoras.

La Dirección de Limpia reiteró que la colaboración ciudadana es necesaria para evitar retrasos en el servicio y garantizar que los camiones puedan ingresar a las colonias conforme a las rutas previstas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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