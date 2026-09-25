Imparten plática sobre servicio público ante Consejo del Adulto Mayor

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La regidora María Dolores Adame compartió su trayectoria durante la sesión ordinaria del consejo municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante la sesión ordinaria del Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor se impartió la plática “Evolución de un servidor público”, a cargo de la regidora María Dolores Adame Alvarado.

La charla abordó parte de la trayectoria personal y pública de la edil, quien compartió con integrantes del Consejo experiencias relacionadas con su vida, sus condiciones de origen y el proceso que siguió para ocupar distintos espacios de representación.

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Adame Alvarado señaló que hablar de su historia personal ante el Consejo representó un ejercicio significativo, al tratarse de un espacio de participación vinculado con la atención y representación de las personas mayores.

“Hablar de uno mismo créanme que no es sencillo, menos compartir detalles de tu vida, sin embargo, es un honor y orgullo poder hacerlo frente al Consejo Consultivo del Adulto Mayor”.

La regidora agradeció la invitación del Consejo, así como la participación de las personas asistentes durante la sesión.

“Si quieres conocer el pasado, entonces mira tu presente que es el resultado”.

Durante el apartado de asuntos generales, se abordó el reconocimiento que será entregado a instituciones de atención al público por brindar un trato amigable a las personas mayores.

También se dio seguimiento a la reforma al Reglamento del Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor, información que fue presentada por la regidora Dina Salgado, integrante de la Comisión Edilicia de Atención a Personas Mayores.

En la sesión se revisó además el proyecto Pulsera Plata, con la participación de la regidora Sandra García, de la Comisión de la Familia y Asistencia Social.

En el análisis del proyecto participaron también Leticia Espinoza, coordinadora general de los Consejos del Adulto Mayor, y Nubia Rodríguez, coordinadora de Atención a las Personas Mayores, ambas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio.

La próxima sesión del Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor se llevará a cabo el viernes 30 de octubre, a las 9:00 de la mañana, en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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