Destacan reducción de homicidios en reunión de seguridad

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Autoridades informaron una baja de 44.43 por ciento en homicidios de enero a septiembre frente al mismo periodo de 2025.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz destacaron una disminución en el número de homicidios registrados en Ciudad Juárez durante 2026.

Durante la reunión encabezada por el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, el representante del Gobierno Federal en la mesa, Alejandro Loaeza Canizales, informó que de enero a septiembre se reporta una baja de 44.43 por ciento en homicidios en comparación con el mismo periodo de 2025.

“Con un trabajo estadístico que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, estamos viendo el decremento en los homicidios, una cuestión que atendemos nosotros de manera diaria”.

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Loaeza Canizales explicó que durante 2025 se contabilizaron 928 homicidios, mientras que en lo que va de 2026 se tienen registrados 418 casos, lo que representa una diferencia de 510 homicidios respecto al acumulado del año anterior.

El representante federal también señaló que, de acuerdo con los registros presentados en la reunión, Ciudad Juárez ocupa actualmente el lugar 32 en el listado del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C.

Ortiz Orpinel indicó que las estrategias implementadas por el Gobierno Municipal buscan fortalecer la seguridad y avanzar hacia una frontera con mejores condiciones de paz para las familias juarenses.

En el reporte semanal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó el aseguramiento de seis armas cortas, un arma larga, 61 cartuchos y cinco cargadores.

La corporación también reportó la detención de 115 personas por delitos del fuero común, cinco por delitos del fuero federal y el cumplimiento de cinco órdenes de aprehensión.

En acciones contra delitos relacionados con la salud, fueron detenidas 27 personas, además del aseguramiento de 112 dosis y sustancias con un peso total de 1.057 kilogramos.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó además el aseguramiento de 10 vehículos con reporte de robo y seis unidades relacionadas con actos ilícitos.

El coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, señaló que entre las principales causas de infracciones se encuentran no respetar la luz roja del semáforo, exceder los límites de velocidad y omitir el alto gráfico.

Durante la última semana, Seguridad Vial atendió 93 accidentes, de los cuales 89 fueron colisiones entre vehículos y cuatro atropellos, con saldo de 19 personas lesionadas y una fallecida. También fueron detenidos 47 conductores por manejar bajo los efectos del alcohol.

El director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, informó que en la última semana los departamentos de Bomberos y Rescate atendieron 661 servicios, entre incendios, explosiones, fugas de líquidos y atención a personas enfermas o intoxicadas.

En la reunión participaron representantes de Bienestar, Justicia Cívica, Instituto Municipal de las Mujeres, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Agencia Estatal de Investigaciones, Fiscalía General del Estado, Estadística de la Fiscalía y Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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