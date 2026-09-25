Exhortan a prevenir enfermedades respiratorias en Día Mundial del Pulmón

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Salud Municipal llamó a evitar el tabaco, reducir la exposición a contaminantes y atender síntomas respiratorios persistentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial del Pulmón, la Dirección de Salud Municipal exhortó a la comunidad a fortalecer las acciones de prevención y cuidado de la salud respiratoria.

La conmemoración, realizada cada 25 de septiembre, busca generar conciencia sobre la importancia de mantener pulmones sanos y promover medidas para prevenir y atender oportunamente enfermedades respiratorias.

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La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, señaló que el cuidado de los pulmones debe iniciar desde edades tempranas y mantenerse durante todas las etapas de la vida.

Entre las principales recomendaciones, la funcionaria destacó evitar el consumo de tabaco, reducir la exposición al humo, procurar espacios libres de contaminantes y atender síntomas respiratorios persistentes.

Santana Fernández indicó que señales como tos recurrente, dificultad para respirar, silbidos en el pecho, dolor torácico o cansancio inusual durante actividades físicas no deben ignorarse.

La directora explicó que una valoración médica oportuna puede contribuir a detectar y atender enfermedades respiratorias, especialmente cuando los síntomas se presentan de forma constante.

De acuerdo con información referida por la dependencia, entre las principales enfermedades que afectan la salud pulmonar se encuentran asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón, neumonía y tuberculosis.

Salud Municipal señaló que la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son elementos fundamentales para mejorar la atención de estos padecimientos.

La dependencia reiteró su compromiso de promover entre las familias juarenses una cultura de prevención y autocuidado, así como difundir información que permita identificar factores de riesgo y acudir oportunamente a los servicios de salud.

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