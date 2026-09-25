Reporta Justicia Cívica 114 infractores por faltas administrativas

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Las faltas más recurrentes fueron causar escándalo en la vía pública, agresiones a la dignidad y faltas de respeto en el entorno familiar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sistema de Justicia Cívica informó que durante la semana se registraron 114 infractores por faltas administrativas, principalmente por causar escándalo en la vía pública.

El titular de la dependencia, Jorge Salomé Bissuet Galarza, indicó que otras faltas recurrentes fueron atentar contra la dignidad de personas y autoridades, así como faltar al respeto a integrantes del entorno familiar.

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De acuerdo con el reporte semanal, de las personas infractoras, 79 cumplieron arresto, tres pagaron multa, ocho fueron amonestadas, 10 quedaron libres y a 14 se les conmutó la sanción por trabajo en favor de la comunidad.

La dependencia también informó que se atendieron 142 audiencias ante el Juzgado Cívico en distintos espacios municipales.

Del total de audiencias, 55 se realizaron en la Estación de Riberas, 44 en el Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas, cinco en la Coordinación General de Seguridad Vial y 38 en la Estación de la Zona Centro.

En materia de vialidad, personal del Sistema de Justicia Cívica atendió a 27 personas. A cinco se les canceló la infracción tras cumplir con sus obligaciones, mientras que a 22 se les proporcionó información.

Bissuet Galarza señaló que en el Juzgado de Canalización y Seguimiento, ocho ciudadanos realizaron servicio comunitario y 13 personas tomaron medidas orientadas a mejorar la convivencia cotidiana.

El funcionario destacó que, dentro del programa de Justicia Itinerante, se atendió a 423 personas en instituciones educativas, entre ellas el Colegio México Europeo, la Escuela Primaria Federal Fernando Montes de Oca y la Escuela Secundaria Técnica número 41.

El Sistema de Justicia Cívica señaló que estos reportes forman parte del seguimiento semanal a las faltas administrativas, audiencias y acciones preventivas realizadas en distintos sectores de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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