Implementan operativo para retirar agua en colonias del suroriente

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Protección Civil y Servicios Públicos utilizan pipas para reducir niveles de agua en sectores afectados por inundaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil, con apoyo de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, implementó un operativo para disminuir los niveles de agua en fraccionamientos y colonias afectados por inundaciones en el suroriente de la ciudad.

De acuerdo con la dependencia, la saturación del suelo y la acumulación de agua en distintos sectores impidieron realizar desagües inmediatos en algunas zonas.

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El personal operativo explicó que el agua no podía ser trasladada rápidamente hacia otros puntos sin generar nuevas afectaciones, por lo que fue necesario establecer una estrategia gradual de atención.

Como parte del operativo, las autoridades comenzaron a bombear el agua acumulada hacia pipas, que posteriormente la transportan a sitios donde puede descargarse y manejarse de forma segura.

La estrategia permitirá reducir de manera progresiva los niveles de agua en los sectores afectados, principalmente en colonias y fraccionamientos del suroriente donde persistían encharcamientos.

Protección Civil pidió a la ciudadanía extremar precauciones al circular por la zona y evitar acercarse a los puntos donde se realizan las maniobras.

También solicitó no obstaculizar las labores del personal operativo, permitir el paso de pipas y unidades de emergencia, así como dar facilidades para el desarrollo de los trabajos.

La dependencia recordó que permanece habilitado un refugio temporal en el Centro Comunitario de Riberas del Bravo, Etapa 8, ubicado en la calle Rivera de Mitla número 23, en Parcelas Ejido Jesús Carranza.

El refugio está disponible para recibir a personas cuyas viviendas hayan resultado afectadas por las lluvias o se encuentren en una condición de riesgo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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