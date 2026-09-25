Acude Derechos Humanos a sesión de Consejo Consultivo Indígena

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La reunión abordó la revisión del reglamento interno del Consejo Consultivo de Pueblos y Comunidades Indígenas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Derechos Humanos acudió este viernes a la sesión del Consejo Consultivo de Pueblos y Comunidades Indígenas, donde se revisaron temas relacionados con la representación comunitaria en el ámbito local.

El encargado de despacho de la dependencia, Aaron Armendáriz García, informó que el punto central del encuentro fue el análisis del proyecto de Reglamento Interno del propio Consejo.

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De acuerdo con el funcionario, este instrumento busca fortalecer la participación efectiva de pueblos y comunidades indígenas desde una perspectiva de derechos humanos.

La Dirección de Derechos Humanos participó en calidad de observadora, como parte del acompañamiento institucional del Gobierno Municipal a los trabajos del Consejo Consultivo.

Armendáriz García señaló que la dependencia mantiene disposición de colaborar para que el marco normativo garantice los derechos y prerrogativas de los pueblos originarios que habitan en el municipio.

Como resultado de la sesión, se acordó conformar una mesa de trabajo interinstitucional con otras dependencias municipales, a fin de aportar elementos técnicos para la consolidación del reglamento definitivo.

El funcionario indicó que estos trabajos buscan promover una administración pública cercana, incluyente y garante de los derechos humanos.

La Dirección de Derechos Humanos informó que continuará dando seguimiento al proceso de revisión normativa y a los acuerdos derivados del Consejo Consultivo de Pueblos y Comunidades Indígenas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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