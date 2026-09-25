Mantiene Kevin Facio racha noqueadora con triunfo en Durango

Publicidad - LB2 -

El boxeador juarense sumó su quinta victoria por nocaut tras imponerse en el primer round en Canatlán.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El boxeador juarense Kevin “El Baby” Facio mantiene su racha noqueadora tras obtener una victoria en Canatlán, Durango, donde se impuso en el primer round.

El pugilista fronterizo definió el combate con un gancho al hígado que dejó sin respuesta a su rival, resultado con el que fortaleció su trayectoria dentro del boxeo profesional.

- Publicidad - HP1

Con este triunfo, Facio registra seis peleas profesionales, de las cuales cinco han terminado por nocaut, lo que lo mantiene como uno de los prospectos locales con mayor proyección.

Su carrera se desarrolla bajo la promotora VogaMx Promotions, encabezada por el promotor Daniel Escott Facio, como parte de un proyecto deportivo orientado a consolidar al joven peleador en el terreno profesional.

El resultado forma parte de un proceso de preparación que combina trabajo técnico, acondicionamiento físico y acompañamiento familiar, encabezado por su padre y entrenador, Rodrigo Facio.

Rodrigo Facio agradeció el respaldo del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez en la difusión y promoción de la carrera del boxeador.

Además de su preparación en el gimnasio, Kevin Facio se mantiene activo dentro de la comunidad deportiva local mediante su participación en el Circuito Atlético Pedestre de Ciudad Juárez.

El trabajo de carrera de fondo forma parte de su preparación física, con el objetivo de fortalecer resistencia cardiovascular y mantener condiciones adecuadas para sus compromisos sobre el ring.

Con disciplina y respaldo de su equipo, Kevin “El Baby” Facio continúa sumando resultados en el boxeo profesional y se mantiene como parte de la nueva generación de pugilistas juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.