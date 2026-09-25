Exhorta Seguridad Vial a conducir con precaución por carreras pedestres

Publicidad - LB2 -

Este domingo habrá cierres y operativos especiales por carreras pedestres en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial exhortó a los automovilistas a conducir con precaución este fin de semana, debido a la realización de carreras pedestres que implicarán cierres parciales y operativos de resguardo.

La corporación informó que el domingo 27 de septiembre se llevará a cabo la carrera pedestre del Seminario, programada de 7:00 a 9:00 de la mañana.

- Publicidad - HP1

Por esta actividad, se cerrará la calle Pedro Rosales de León, desde la avenida Tecnológico hacia el oriente, así como el carril de extrema derecha de la avenida Manuel Gómez Morin, en sentido de poniente a oriente, hasta la avenida Francisco Villarreal Torres.

Seguridad Vial desplegará un operativo de resguardo en los cruces de Manuel Gómez Morin y Camperos, así como en Manuel Gómez Morin y Pedro Rosales de León.

Para esta carrera se contará con la participación de 38 elementos, seis unidades y seis motociclistas, con el objetivo de orientar a conductores y proteger a los participantes.

El mismo domingo, de 6:00 a 10:00 de la mañana, se implementará otro operativo especial por la Carrera por la Construcción, organizada por el Colegio de Ingenieros.

En este caso, se contempla el cierre de la calle Henry Dunant, desde la avenida Adolfo López Mateos hasta Plutarco Elías Calles, además de la calle Humberto Lara Leos.

También se cerrará un carril de las avenidas Adolfo López Mateos y Plutarco Elías Calles, en el tramo comprendido entre la calle Ingeniero David Herrera Jordán y Henry Dunant.

El recorrido iniciará sobre Henry Dunant, en el cruce con Manuel Díaz, con rumbo al oriente; continuará por Humberto Lara Leos, Pitágoras, nuevamente Henry Dunant y avenida Plutarco Elías Calles, hasta llegar a Ingeniero David Herrera Jordán.

Posteriormente, los corredores tomarán en contrasentido hacia López Mateos y regresarán por Henry Dunant hasta la meta.

Para el resguardo de esta actividad, Seguridad Vial asignará 45 elementos y seis unidades, como parte del operativo preventivo.

La corporación pidió a la ciudadanía respetar señalamientos viales, conducir con precaución y atender las indicaciones de los agentes durante el desarrollo de las carreras.

Seguridad Vial reiteró que estas acciones forman parte de la campaña “Por una mejor cultura vial”, orientada a disminuir incidentes y promover responsabilidad al transitar por las vialidades de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.