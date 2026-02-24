Publicidad - LB2 -

Palos porque bogas…

…palos porque no bogas.

Refrán popular.

Una de las razones por la que López Obrador llegó al poder de manera tan abrumadora en el 2018, -entre otras- fue porque la sociedad mexicana ya estaba harta de la guerra que de manera irresponsable y absurda desató Calderon en contra de los carteles del crimen organizado, y que continuo el inepto de Peña Nieto.

- Publicidad - HP1

Eso, aunado a la rampante y descarada corrupción durante el sexenio de este último, crearon el “mal humor” social, como lo describió el propio presidente del copete engominado, para que la gente optara por una alternativa diferente. López Obrador ofrecía algo en ese momento inédito: Abrazos, no balazos.

Litros y litros de tinta han corrido tanto para denostar como para defender esta iniciativa que buscaba atacar el problema de la terrible violencia de una manera diferente, ya no desde una perspectiva policiaco-militarista, sino desde una perspectiva social: “Atacando las causas” decía López Obrador.

AMLO desarrolló esa iniciativa partiendo del análisis de que quienes se incorporan a las filas de la delincuencia organizada -principalmente jóvenes- lo hacen por falta de oportunidades laborales decorosas o porque no tienen las condiciones ni los medios económicos para estudiar algún oficio o profesión que los haga romper con el circulo vicioso de la pobreza y la marginación.

Mucho hay de verdad detrás de dicho análisis, y gran parte del esfuerzo de los primeros seis años de la 4T fueron en el sentido de atacar dichas causas y de crear condiciones apropiadas para que los jóvenes puedan romper dicho circulo vicioso, pero también es cierto que el éxito de estas políticas no es inmediato, pueden pasas años y hasta décadas antes de que se pueda percibir un impacto positivo en la sociedad.

Por tanto, para la oposición, ayuna de ideas y de una estrategia política coherente ante la contundencia del obradorismo, la mofa y la burla del Abrazos, no balazos, se volvió uno de sus principales ejes y lo trataron de promover como la mayor muestra de la incapacidad de la 4T para pacificar al país, como lo había prometido el señor López.

A final de cuentas, y ya concluido el sexenio de López Obrador, se debe aceptar que dicha política no fue suficiente para pacificar el país y detener la terrible sangría que el PRIANISMO neoliberal inició, aunque finjan demencia y quieran presentarse como los únicos capaces de resolver el problema -problema que ellos crearon-.

A la estrategia de abrazos no balazos le hizo falta otra de ataque quirúrgico en contra de las cabezas y los negocios fachada de los carteles, así como de aseguramiento de sus cuentas y movimientos financieros. Eso, y no como lo plantean destacadas personalidades del PRIANISMO, la intervención directa de la bota gringa para enfrentar el problema del narcotráfico.

Afortunadamente, con el cambio de gobierno, también vino el cambio de estrategia, y la presidenta Claudia Sheinbaum, que así lo entendió, ha venido teniendo una serie de importantes victorias en la lucha en contra de los carteles de la droga. El más reciente, apenas hace dos días con la caída del temible Nemesio Oceguera Cervantes, alias el Mencho, cabeza del igualmente temible Cartel Jalisco Nueva Generación.

Lo paradójico es que todas aquellas personalidades en la oposición, que por años estuvieron desgañitándose ante la tibieza de la forma como López Obrador enfrentó el problema, ahora están desgañitándose porque el gobierno utiliza la fuerza del Estado para enfrentar el problema, y creando un “caos” con ello.

Era perfectamente previsible que un operativo en contra de un cabecilla de la magnitud del Mencho, desatara las reacciones que desató; no creo que nadie esperara algo diferente, y por tanto, que bueno que en las zonas donde los miembros de dicha organización delictiva han estado creando caos, confusión y miedo, hayan tomado precauciones y suspendido actividades el domingo y el lunes, y que estas vayan, paulatinamente, retornado a la normalidad.

También hay que señalar que, a diferencia de lo que los malquerientes de la 4T dicen, el país entero no está en llamas, aunque, también hay que reconocerlo, hay lugares donde sí. Ahí las autoridades tanto policiacas como castrenses de la Guardia Nacional están trabajando para que la calma regrese.

En ese sentido, llama la atención la gran cantidad de imágenes y noticias falsas que estuvieron circulando por las redes, con el único fin de exacerbar la psicosis del momento, y que estas fueran magnificadas por las ya tradicionales granjas de bots a la que son tan afines los lideres del desprestigiado neoliberalismo, y que, como ya va siendo normal, terminaron siendo desenmascarados y puestos en evidencia.

Finalmente, y ya como algo anecdótico, pudimos ver que estos pobres vende patrias le enviaban comentarios de agradecimiento a Donald Trump, como si el operativo hubiera sido realizado por el presidente de los Estados Unidos, y no por miembros del Ejercito mexicano al mando de los cuales se encontraba la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Según ellos, los carteles criminales están siendo atacados y desarticulados por los gringos, y no por nuestras propias fuerzas. Sería bueno que, ya que están en plan de “agradecidos”, también le pidan a su mecenas que ya haga algo en contra de la venta de las armas que le dan un tremendo poder de fuego a los grupos delictivos mexicanos, y en contra de los propios carteles gringos, que son los que le hacen llegar las drogas a los millones de adictos norteamericanos que dan sustento y razón a este multimillonario mercado.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.