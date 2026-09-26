Prevén sábado soleado con máxima de 30 grados en Ciudad Juárez

Protección Civil reporta baja probabilidad de lluvia y rachas de viento de hasta 32 kilómetros por hora.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil pronosticó para este sábado 26 de septiembre condiciones de cielo soleado en Ciudad Juárez, con una temperatura máxima de 30 grados centígrados.
De acuerdo con el reporte, la probabilidad de lluvia durante el día será baja, con un rango de 0 a 4 por ciento, mientras que los vientos se mantendrán de 5 a 25 kilómetros por hora.
La dependencia informó que también podrían registrarse rachas de viento de 26 a 32 kilómetros por hora, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.
Para la noche, el pronóstico establece una temperatura mínima de 18 grados centígrados, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvia de 1 a 4 por ciento.
Protección Civil indicó que las condiciones de viento y rachas se mantendrán similares durante la noche, con velocidades de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 32 kilómetros por hora.
Para el domingo se prevé una temperatura máxima de 30 grados y mínima de 19, con cielo mayormente soleado y probabilidad de lluvia de 1 a 20 por ciento.
En tanto, para el lunes el pronóstico indica una máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 19, con probabilidad de lluvia de 10 a 60 por ciento.
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