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Facilita Limpia retiro de tiliches en cuatro sectores de Ciudad Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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Mantiene activos contenedores gratuitos del programa Punto Limpio a tu Colonia para objetos en desuso.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia mantiene activos cuatro contenedores del programa Punto Limpio a tu Colonia en distintos sectores de Ciudad Juárez, con el objetivo de facilitar a las familias el retiro gratuito de tiliches y objetos en desuso.

El director de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que los contenedores fueron colocados desde el viernes en puntos estratégicos para contribuir a mantener calles y viviendas libres de acumulaciones.

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Uno de los contenedores se encuentra en las calles Ignacio Alatorre y León Guzmán, en la colonia Monterrey, mientras que otro fue instalado sobre Hacienda de Almeya, en el fraccionamiento Sierra Vista Sur.

La dependencia también colocó unidades en las calles Monte de Toledo y Cerrada Limonero, en los fraccionamientos Cerradas del Álamo II y IV, así como en las calles Huetzín y Totiquihuatzín, en la colonia Águilas de Zaragoza.

Solís Kanahan invitó a la ciudadanía a aprovechar el servicio gratuito, aunque pidió evitar dejar residuos alrededor de los contenedores cuando estos se encuentren llenos, debido a que se requiere espacio para que el transporte pueda maniobrar y sustituirlos de manera segura.

“Si andas por ahí y ves que ya está lleno, espera un ratito más en lo que llegue el contenedor vacío para que podamos seguir brindando el servicio que la comunidad nos está pidiendo”, comentó.

El funcionario recordó que el programa no recibe residuos peligrosos, entre ellos solventes, gasolina, aceites usados, materiales provenientes de hospitales o curaciones médicas, ni objetos punzocortantes.

Para la disposición de ese tipo de materiales, recomendó acudir a la Dirección de Ecología, donde se cuenta con contenedores especiales para recibirlos de manera gratuita.

La Dirección de Limpia destacó que Punto Limpio a tu Colonia permite a las familias disponer de tiliches de forma fácil, segura y sin costo, mediante la participación conjunta de vecinos y Gobierno Municipal.

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