Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 31, 2025 | 15:00
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Realizan mantenimiento integral en parque de Praderas de las Torres

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Personal de Parques y Jardines efectuó limpieza, poda y retiro de residuos para mejorar el entorno recreativo.

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios públicos y ofrecer áreas recreativas adecuadas para las familias, personal de la Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento en el parque ubicado en el cruce de Hacienda del Sur y Valle del Cedro, en la colonia Praderas de las Torres.

    El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que las labores se concentraron en acciones básicas de conservación, orientadas a mantener el área verde en condiciones óptimas para el uso comunitario.

    - Publicidad - HP1

    Entre los trabajos realizados se incluyó limpieza general del parque, así como corte de hierba y poda formativa de árboles, con el propósito de mejorar la imagen del lugar y favorecer el crecimiento adecuado de la vegetación.

    De igual forma, se efectuó el retiro de basura y de residuos generados por las actividades de corte y poda, evitando la acumulación de desechos y reduciendo posibles focos de contaminación.

    El funcionario explicó que estas acciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento de áreas verdes, el cual se implementa de manera continua en distintos puntos de la ciudad.

    Con estas labores, la Dirección de Parques y Jardines busca conservar espacios limpios, seguros y funcionales, contribuyendo al bienestar de la comunidad y al fortalecimiento del entorno urbano en las colonias de Ciudad Juárez.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Se inaugurará la línea de carga del Tren Maya a finales de 2026

    A finales de 2026 se inaugurará la línea de carga del Tren Maya, “está...
    Qatar 2022

    Deja Luis Enrique de ser el técnico de España

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/ Alexis González) - Consumada la eliminación de la escuadra española...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.