Realizan mantenimiento integral en parque de Praderas de las Torres

Publicidad - LB2 -

Personal de Parques y Jardines efectuó limpieza, poda y retiro de residuos para mejorar el entorno recreativo.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios públicos y ofrecer áreas recreativas adecuadas para las familias, personal de la Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento en el parque ubicado en el cruce de Hacienda del Sur y Valle del Cedro, en la colonia Praderas de las Torres.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que las labores se concentraron en acciones básicas de conservación, orientadas a mantener el área verde en condiciones óptimas para el uso comunitario.

- Publicidad - HP1

Entre los trabajos realizados se incluyó limpieza general del parque, así como corte de hierba y poda formativa de árboles, con el propósito de mejorar la imagen del lugar y favorecer el crecimiento adecuado de la vegetación.

De igual forma, se efectuó el retiro de basura y de residuos generados por las actividades de corte y poda, evitando la acumulación de desechos y reduciendo posibles focos de contaminación.

El funcionario explicó que estas acciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento de áreas verdes, el cual se implementa de manera continua en distintos puntos de la ciudad.

Con estas labores, la Dirección de Parques y Jardines busca conservar espacios limpios, seguros y funcionales, contribuyendo al bienestar de la comunidad y al fortalecimiento del entorno urbano en las colonias de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.