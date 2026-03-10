Realizan mantenimiento en parque lineal de avenida Ramón Rivera Lara

Publicidad - LB2 -

Cuadrillas de Parques y Jardines efectuaron limpieza, poda y corte de hierba en el sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Parques y Jardines del Gobierno Municipal realizó trabajos de mantenimiento y limpieza en el parque lineal ubicado en el cruce de la avenida Ramón Rivera Lara y la calle Acequia San Isidro, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y conservar en buen estado este espacio público.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que durante la jornada se llevaron a cabo labores de limpieza general, corte de hierba y poda formativa de árboles, acciones orientadas a mantener la vegetación en condiciones adecuadas y brindar mayor seguridad y orden en el área.

Asimismo, las cuadrillas municipales realizaron el retiro de los residuos generados por las labores de poda, corte y limpieza, con el propósito de evitar acumulación de desechos y mantener el parque en condiciones óptimas para quienes habitan o transitan por el sector.

El funcionario indicó que estas actividades forman parte de los trabajos permanentes de mantenimiento de áreas verdes y espacios públicos que realiza la dependencia en distintos puntos de la ciudad.

Finalmente, Zamarrón Saldaña pidió el apoyo de los vecinos para conservar limpio el espacio y contribuir al cuidado de las áreas verdes, con el fin de preservar estos lugares de convivencia para la comunidad.

