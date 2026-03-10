InicioEstadoJuárez / El Paso

Realizan mantenimiento en parque lineal de avenida Ramón Rivera Lara

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Cuadrillas de Parques y Jardines efectuaron limpieza, poda y corte de hierba en el sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Parques y Jardines del Gobierno Municipal realizó trabajos de mantenimiento y limpieza en el parque lineal ubicado en el cruce de la avenida Ramón Rivera Lara y la calle Acequia San Isidro, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y conservar en buen estado este espacio público.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que durante la jornada se llevaron a cabo labores de limpieza general, corte de hierba y poda formativa de árboles, acciones orientadas a mantener la vegetación en condiciones adecuadas y brindar mayor seguridad y orden en el área.

- Publicidad - HP1

Asimismo, las cuadrillas municipales realizaron el retiro de los residuos generados por las labores de poda, corte y limpieza, con el propósito de evitar acumulación de desechos y mantener el parque en condiciones óptimas para quienes habitan o transitan por el sector.

El funcionario indicó que estas actividades forman parte de los trabajos permanentes de mantenimiento de áreas verdes y espacios públicos que realiza la dependencia en distintos puntos de la ciudad.

Finalmente, Zamarrón Saldaña pidió el apoyo de los vecinos para conservar limpio el espacio y contribuir al cuidado de las áreas verdes, con el fin de preservar estos lugares de convivencia para la comunidad.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Bits

Piden accionistas de Tesla a juez silenciar a Elon Musk

Twitter dijo en un comunicado el viernes 15 de abril de 2022 que su...
México

Celebra Claudia Sheinbaum resolución del TEPJF para dar continuidad a la reforma judicial

“Va a ser mejor el Poder Judicial que lo que tenemos ahora, donde hay...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto