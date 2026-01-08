Movil - LB1A -
    enero 8, 2026 | 16:17
    Realizan limpieza y mantenimiento en avenidas Pérez Serna y Lincoln

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Cuadrillas de Parques y Jardines intervinieron el entorno del monumento La Bella Ronda, en las inmediaciones del puente internacional Córdova.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines llevaron a cabo trabajos de limpieza general y pintura en las avenidas Rafael Pérez Serna y Abraham Lincoln, en el área cercana al puente internacional Córdova, como parte de las acciones permanentes de mantenimiento de espacios públicos.

    Las labores se concentraron en el entorno del monumento La Bella Ronda, donde se realizó recolección de basura y residuos, retiro de material en mal estado, así como pintura en diversos elementos de infraestructura, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y preservar el entorno.

    El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, explicó que estas acciones buscan ofrecer espacios más limpios, ordenados y seguros para las personas que transitan diariamente por esta zona de alto flujo vehicular y peatonal.

    “Estas acciones forman parte del programa permanente de atención a áreas verdes, camellones y espacios públicos que se mantiene en distintos sectores de la ciudad”.

    El funcionario señaló que el cuidado de áreas emblemáticas no solo impacta en la imagen de Ciudad Juárez, sino que también favorece la convivencia, el respeto por el entorno y el bienestar de la ciudadanía, especialmente en puntos estratégicos de la ciudad.

    Asimismo, reiteró el compromiso de continuar con labores de mantenimiento, limpieza y rehabilitación en diferentes sectores, e invitó a la población a colaborar con el cuidado de los espacios públicos, evitando tirar basura y reportando cualquier situación que requiera atención al teléfono 656-737-0230.

