Ofrecen dependencias municipales servicios en colonia Plutarco Elías Calles previo a Cruzada por Juárez

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Brigadas brindan atención directa en el centro comunitario con trámites, asesorías y servicios gratuitos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Dependencias del Gobierno Municipal implementaron jornadas de atención en la colonia Plutarco Elías Calles como parte de las actividades previas a la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, programada para el próximo 9 de mayo.

Las acciones se desarrollan en el Centro Comunitario Plutarco Elías Calles, ubicado en la calle Isla Kiska, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, con la participación de personal de Atención Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y diversas áreas municipales.

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De acuerdo con la Coordinación de Atención Ciudadana, las brigadas han operado en dos periodos: del 27 al 30 de abril y del 4 al 8 de mayo, con el objetivo de acercar servicios y trámites directamente a los habitantes del sector.

Durante la jornada de este martes, se brindó apoyo en reportes de alumbrado público, así como asesoría en trámites de Desarrollo Urbano y orientación por parte de la Dirección de Desarrollo Económico.

Para el miércoles 6 de mayo, se contempla la participación de la Dirección de Atención y Bienestar Animal, que ofrecerá vacunación para mascotas, además de asesoría legal, servicios enfocados a mujeres e información de Regulación Comercial.

El jueves 7 de mayo se sumará Protección Civil con orientación preventiva, así como atención en temas relacionados con predios, mientras que el viernes 8 estarán presentes el Programa Destilichadero de la Dirección de Limpia y unidades médicas móviles.

“Se sigue trabajando en esta estrategia en conjunto con el Gobierno Federal”

Como parte de esta estrategia integral, el sábado 9 de mayo se realizará la Cruzada por Juárez en la colonia Adolfo López Mateos, en el cruce de las calles Francisco Pimentel y Zihuatanejo, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, donde se concentrarán múltiples servicios para la ciudadanía.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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