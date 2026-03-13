Realizan jornada de forestación en camellón de la avenida Rafael Pérez Serna

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Durante la actividad se plantaron 92 árboles fresno para fortalecer las áreas verdes del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines, en coordinación con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, realizó una jornada de forestación en el camellón central de la avenida Rafael Pérez Serna, con el objetivo de fortalecer las áreas verdes y mejorar el entorno urbano de este corredor vial.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que durante la actividad se plantaron 92 árboles fresno, iniciando en la intersección con Camino Viejo a San Lorenzo y avanzando hacia el norte.

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El funcionario explicó que además de la plantación se realizaron trabajos de mejoramiento de suelo y preparación de fosas con mulch, técnica que ayuda a conservar la humedad y mejorar las condiciones de riego para favorecer el crecimiento de los árboles.

El diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar señaló que el programa de forestación se retomó en distintos puntos de la ciudad con la finalidad de incrementar la cobertura vegetal y mejorar el paisaje urbano.

Las actividades se llevaron a cabo a la altura del puente Sol y Luna, donde se busca transformar progresivamente los camellones de la ciudad mediante la recuperación de espacios públicos.

El legislador indicó que la meta es plantar miles de árboles en los próximos meses, como parte de una estrategia para embellecer la ciudad y contribuir a mejorar la calidad del aire.

“La meta es plantar miles de árboles que contribuyan a embellecer la ciudad, así como a mejorar la calidad del aire y generar más espacios verdes para beneficio de las y los juarenses”.

Pérez Cuéllar agregó que estas acciones buscan fortalecer el cuidado del medio ambiente y promover la participación ciudadana en la protección de los espacios públicos de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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