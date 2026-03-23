Realizan feria de salud en Ciudad Juárez con servicios médicos y preventivos

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Jornada acercó atención gratuita y programas estatales a familias juarenses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, en coordinación con el Club Rotario Juárez Real, llevó a cabo una feria integral de salud para acercar servicios médicos, preventivos y de orientación a la población.

La jornada se desarrolló durante dos días consecutivos, en los que se ofreció atención a familias mediante módulos especializados en salud, servicios sociales y educación, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado personal.

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Entre los servicios brindados destacaron consultas médicas, vacunación, limpiezas y extracciones dentales, así como orientación nutricional, además de actividades enfocadas en salud mental, activación física y capacitación en primeros auxilios.

“Se brindó atención a las familias mediante módulos especializados en salud, servicios y educación”

La sede fue la Escuela Primaria Estatal 22, donde también se facilitó el acceso a programas estatales como MediChihuahua para personas sin seguridad social, además de asesoría por parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento sobre convenios y descuentos.

Asimismo, se realizaron exámenes de la vista, entrega de actas de nacimiento y corrección de documentos oficiales, con el apoyo del Registro Civil, ampliando la cobertura de servicios integrales para los asistentes.

Estas acciones forman parte de una estrategia de atención directa en territorio, que busca responder a necesidades prioritarias mediante la colaboración entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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