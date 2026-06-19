Mejora Estado infraestructura de escuelas en Oasis Revolución

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Más de 600 estudiantes serán beneficiados con trabajos de mantenimiento en una primaria y una secundaria de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), entregó materiales de mantenimiento y rehabilitación a dos planteles educativos de la colonia Oasis Revolución, como parte del programa estatal “En tu Colonia, Cuenta Conmigo”.

La acción beneficiará a más de 600 estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 79 y de la Primaria José Reyes Estrada, quienes contarán con mejores condiciones en sus espacios de aprendizaje.

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Los apoyos consisten en pintura e impermeabilizante destinados a la rehabilitación de aulas y áreas comunes, con el propósito de mejorar la imagen y funcionalidad de los planteles educativos.

De acuerdo con autoridades educativas, la inversión conjunta para ambos centros escolares asciende a 121 mil pesos.

El delegado regional del Ichife en la Zona Norte, Florencio Peña, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la infraestructura educativa y generar entornos más adecuados para estudiantes y docentes.

“El objetivo principal es fortalecer la infraestructura educativa para garantizar espacios más seguros, limpios y funcionales”.

Durante la entrega de materiales también se convocó a madres y padres de familia, así como al personal docente, a participar en futuras jornadas de rehabilitación y mantenimiento.

Las autoridades destacaron que la participación de la comunidad escolar resulta fundamental para conservar en buen estado los espacios educativos y fortalecer el sentido de corresponsabilidad en el cuidado de los planteles.

El programa “En tu Colonia, Cuenta Conmigo” contempla intervenciones simultáneas en distintos sectores de Ciudad Juárez mediante acciones de mejoramiento en escuelas, vialidades, parques y espacios comunitarios.

Con estas obras, el Gobierno del Estado busca contribuir al fortalecimiento de la infraestructura urbana y educativa en zonas consideradas prioritarias para el desarrollo social de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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