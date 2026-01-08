Movil - LB1A -
    enero 8, 2026 | 9:41
    Regresan a clases más de 661 mil estudiantes de Educación Básica en Chihuahua

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El reinicio escolar será este lunes en más de cinco mil planteles del estado tras el periodo vacacional decembrino.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Este lunes se reanudan las actividades escolares para 661 mil 335 estudiantes de Educación Básica en el estado de Chihuahua, quienes regresan a las aulas para continuar con el segundo semestre del ciclo escolar 2025-2026, luego del periodo vacacional decembrino.

    El retorno a clases se llevará a cabo en 5 mil 035 planteles de preescolar, primaria y secundaria distribuidos en toda la entidad, lo que implica la reactivación total del sistema educativo básico estatal tras el receso de fin de año.

    Junto con el alumnado, 32 mil 332 maestras y maestros retomarán labores en las aulas, luego de haber participado de manera previa en talleres intensivos de capacitación dirigidos al personal docente y con funciones directivas, como parte de la preparación académica del semestre.

    Conforme al calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, durante el semestre se realizarán cinco sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE) los días 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio, fechas en las que no habrá clases para el alumnado.

    Además, el calendario contempla suspensión de labores escolares los días 2 de febrero por el Aniversario de la Constitución; 16 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez; 1 y 5 de mayo por el Día del Trabajo y la Conmemoración de la Batalla de Puebla; así como el 15 de mayo con motivo del Día del Maestro.

    El ciclo escolar 2025-2026 en Educación Básica concluirá el 15 de julio para las y los estudiantes, mientras que el personal docente y administrativo finalizará actividades el 17 de julio, de acuerdo con la planeación oficial.

    Finalmente, se informó que el proceso de preinscripción para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria del próximo ciclo lectivo se realizará del 3 al 13 de febrero de 2026, como parte de la programación anticipada del sistema educativo estatal.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

