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Llama Cultura a participar en convocatorias Eká y CineChih

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POR Redacción ADN / Agencias
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La recepción de proyectos cierra el 10 de mayo con incentivos para iniciativas artísticas y cinematográficas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura del Estado convocó a creadores y artistas a participar en los programas de estímulos fiscales Eká y CineChih, cuyo periodo de recepción de propuestas concluirá el próximo 10 de mayo.

La dependencia estatal informó que ambas convocatorias contemplan incentivos económicos para el desarrollo de proyectos culturales y artísticos, incluyendo disciplinas como música, teatro, danza, arte interdisciplinario, creación literaria, restauración del patrimonio, capacitación y producción cinematográfica.

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Las personas interesadas deberán presentar su documentación bajo el régimen de persona física o moral, y los resultados serán notificados a través de correo electrónico a quienes resulten seleccionados.

El proceso de inscripción se realiza de manera digital, por lo que los proyectos deben enviarse mediante correo electrónico, junto con los formatos de postulación disponibles en el portal oficial de la Secretaría de Cultura.

Asimismo, se indicó que las bases completas de participación pueden encontrarse en culturachihuahua.com/cinechih.

Los proyectos se pueden enviar a través de la dirección electrónica [email protected]. Todos los formatos de postulación se encuentran disponibles en www.culturachihuahua.com.

Para mayores informes sobre ambas convocatorias, se pone a disposición el teléfono 614-214-4800, extensión 227.

 

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