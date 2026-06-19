Supervisa Maru Campos operación del ICHISAL para fortalecer servicios médicos

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La gobernadora revisó proyectos y estrategias orientadas a mejorar la atención en el sistema estatal de salud.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos realizó un recorrido por las instalaciones del Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL), con el propósito de supervisar la operación del organismo y dar seguimiento a las acciones encaminadas a fortalecer los servicios médicos en el estado.

Durante la visita, la mandataria revisó las estrategias implementadas para mejorar la atención que se brinda a las familias chihuahuenses a través del sistema estatal de salud.

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El recorrido permitió evaluar proyectos orientados a consolidar servicios más eficientes, accesibles y oportunos, en beneficio de la población que acude a las unidades médicas estatales.

Como parte de la agenda, Campos sostuvo una reunión con el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, para analizar temas prioritarios del sector y revisar avances en materia de atención médica.

La administración estatal destacó que el fortalecimiento del ICHISAL forma parte de las acciones dirigidas a mejorar la capacidad operativa del sistema de salud en Chihuahua.

La gobernadora reiteró el compromiso de mantener el seguimiento a los programas y proyectos de salud pública, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de atención para las y los chihuahuenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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