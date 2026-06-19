InicioEstado

Supervisa Maru Campos operación del ICHISAL para fortalecer servicios médicos

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

La gobernadora revisó proyectos y estrategias orientadas a mejorar la atención en el sistema estatal de salud.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos realizó un recorrido por las instalaciones del Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL), con el propósito de supervisar la operación del organismo y dar seguimiento a las acciones encaminadas a fortalecer los servicios médicos en el estado.

Durante la visita, la mandataria revisó las estrategias implementadas para mejorar la atención que se brinda a las familias chihuahuenses a través del sistema estatal de salud.

- Publicidad - HP1

El recorrido permitió evaluar proyectos orientados a consolidar servicios más eficientes, accesibles y oportunos, en beneficio de la población que acude a las unidades médicas estatales.

Como parte de la agenda, Campos sostuvo una reunión con el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, para analizar temas prioritarios del sector y revisar avances en materia de atención médica.

La administración estatal destacó que el fortalecimiento del ICHISAL forma parte de las acciones dirigidas a mejorar la capacidad operativa del sistema de salud en Chihuahua.

La gobernadora reiteró el compromiso de mantener el seguimiento a los programas y proyectos de salud pública, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de atención para las y los chihuahuenses.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Amplía Cruz Pérez Cuéllar ventaja en Morena rumbo a la gubernatura de Chihuahua

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez alcanza 34.5% de apoyo y supera por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Orbe

¿Conducirá la disputa electoral en Venezuela a una nueva era de aislamiento?

EEUU estaría considerando nuevas sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela...
Estado

Villas de Alcalá con Héctor Hernández candidato a diputado por el distrito 10

Aquí aclaró que no perderán la beca los jóvenes y estudiantes como lo han...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto