Invita Parque Central a disfrutar del Festival del Maíz este fin de semana

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El evento reunirá gastronomía, música y actividades culturales para las familias de la región fronteriza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la administración del Parque Central, invitó a la ciudadanía a participar en el Festival del Maíz, que se desarrollará del 19 al 21 de junio en el área poniente de este espacio recreativo.

La actividad está dirigida a familias de Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces, y busca promover las tradiciones gastronómicas mexicanas, así como fortalecer los espacios de convivencia comunitaria en la frontera.

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El festival iniciará diariamente a partir de las 15:00 horas y ofrecerá una amplia variedad de productos elaborados a base de maíz, además de actividades culturales, espectáculos artísticos y presentaciones musicales.

El coordinador general del Parque Central, Rafael Butchart, destacó que esta celebración busca reconocer uno de los elementos más representativos de la identidad gastronómica y cultural de México.

Durante los tres días de actividades, los asistentes podrán degustar alimentos tradicionales, entre ellos tortillas hechas a mano y diversos platillos elaborados con maíz, producto considerado fundamental en la cultura alimentaria del país.

Como parte del evento también será presentada la nueva imagen de los locales comerciales ubicados en el sector poniente del parque, resultado de trabajos de mejoramiento impulsados de manera conjunta entre la administración del recinto y los comerciantes establecidos en la zona.

La renovación forma parte de una serie de acciones orientadas a mejorar la infraestructura y los servicios que ofrece el Parque Central a sus visitantes.

Asimismo, las autoridades informaron que continúan los trabajos de rehabilitación y fortalecimiento de distintos espacios recreativos, ambientales y de atención al público dentro de este complejo.

El Festival del Maíz concluirá el próximo 21 de junio con actividades especiales alusivas al Día del Padre, por lo que se espera la participación de familias de ambos lados de la frontera.

Los organizadores invitaron a la comunidad a asistir al evento, apoyar el consumo local y disfrutar de una programación que combina gastronomía, cultura y entretenimiento en uno de los principales espacios públicos de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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