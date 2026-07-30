Recupera Butchart su libertad tras acuerdo reparatorio por daños

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El coordinador del Parque Central fue liberado luego de alcanzar un acuerdo con el propietario de un centro nocturno; continuará en el cargo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Rafael Butchart, coordinador general del Parque Central, recuperó su libertad este jueves luego de alcanzar un acuerdo reparatorio con el propietario de un centro nocturno por los daños ocasionados durante un altercado registrado la noche del miércoles.

La subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común en la Zona Norte, Austria Galindo, confirmó que el funcionario fue detenido alrededor de las 23:40 horas por el presunto delito de daños a propiedad ajena y quedó en libertad cerca de las 11:00 de la mañana, después de que ambas partes alcanzaron un acuerdo económico para reparar las afectaciones.

“Rafa sí fue detenido, pero ya salió. Hubo una afectación, al parecer, pero ya se resolvió el tema. No fue algo muy grande en cuanto a las afectaciones”, declaró Austria Galindo.

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La funcionaria explicó que, debido a que los daños materiales fueron de baja cuantía, fue posible resolver el caso mediante un mecanismo reparatorio previsto por la ley, lo que permitió la liberación del servidor público sin que permaneciera bajo arresto.

Galindo informó además que Butchart continuará al frente de la Coordinación General del Parque Central y se reincorporará de inmediato a sus actividades, aunque precisó que los hechos serán revisados y que cualquier decisión administrativa adicional corresponderá anunciarla a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió en el estacionamiento del Parque Central, donde el funcionario presuntamente dañó una lona publicitaria y desinfló una llanta de un vehículo utilizado para promocionar un centro nocturno para adultos. También fue señalado por una presunta agresión física contra los ocupantes de la unidad.

“Por lo pronto, Rafa regresa a sus funciones. En el Parque Central todo sigue con normalidad y las actividades programadas continúan”, señaló la subsecretaria.

La funcionaria enfatizó que, aunque el incidente no fue considerado grave desde el punto de vista de los daños materiales, ello no significa que la conducta sea aceptable, por lo que el caso continuará bajo revisión en el ámbito administrativo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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