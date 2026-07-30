Capturan a presunto autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manzo

Publicidad - LB2 -

Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, fue detenido en un operativo federal y es señalado como líder de una célula vinculada al CJNG.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Autoridades federales detuvieron a Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, identificado como el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

La captura se realizó mediante un operativo conjunto encabezado por elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como parte de las investigaciones para esclarecer el homicidio del edil michoacano.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con las indagatorias, Álvarez Ayala es considerado líder de la célula criminal conocida como “Los Rs”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y habría ordenado el asesinato de Manzo a través de Jorge Armando “N”, señalado como intermediario entre el grupo criminal y los sicarios que ejecutaron el ataque.

Las autoridades informaron que con esta detención suman 31 personas capturadas por su presunta participación en el homicidio, entre autores materiales, colaboradores y presuntos integrantes de la estructura criminal involucrada en el caso.

Carlos Manzo fue asesinado durante las celebraciones del Día de Muertos en el centro de Uruapan, en un ataque directo ocurrido después de que el alcalde solicitara mayor respaldo de las autoridades federales para combatir a los grupos del crimen organizado que operan en la región. Las investigaciones señalan que el agresor material, un adolescente de 17 años, murió en el lugar tras el atentado.

“El R1” ya había sido detenido en 2012 por autoridades federales, pero recuperó su libertad en 2022 tras una resolución judicial. Las investigaciones actuales lo ubican nuevamente como uno de los principales operadores criminales en diversas zonas de Michoacán.

La captura forma parte de la estrategia de las autoridades federales y estatales para desarticular la estructura responsable del asesinato del entonces presidente municipal de Uruapan, uno de los casos de mayor impacto registrados en Michoacán durante el último año.

Con información de agencias