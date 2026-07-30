Disputan grupos criminales control de Guadalupe y Calvo

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La Fiscalía Zona Sur señaló que la violencia se ha intensificado por la presencia de distintas facciones del crimen organizado.

Parral (ADN/Arturo Hernández) – El fiscal de Distrito de la Zona Sur, Guillermo Hinojos, señaló que la violencia en Guadalupe y Calvo se ha intensificado por la disputa entre al menos tres grupos criminales que buscan mantener presencia en esa región serrana.

De acuerdo con el funcionario, en la zona operan facciones vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas grupos identificados como la gente de “El Guano” y la estructura conocida como “Mayito Flaco”, además del Cártel de Juárez o “La Línea”.

“Hemos tenido ahí la disputa de al menos tres grupos criminales”.

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Hinojos explicó que uno de los factores que ha contribuido al aumento de la violencia es la alianza entre el grupo de Los Salgueiro y la facción conocida como “Mayito Flaco”, considerada una de las estructuras con presencia dentro del Cártel de Sinaloa.

El fiscal indicó que Guadalupe y Calvo representa una zona estratégica para la delincuencia organizada, debido a actividades como la explotación de minerales, el aprovechamiento de recursos forestales, el trasiego de drogas y su ubicación geográfica.

“Este municipio colinda con los estados de Sinaloa y Durango, una región conocida como el Triángulo Dorado”.

La Fiscalía Zona Sur señaló que la presencia de estas estructuras ha generado confrontaciones entre las propias facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente entre el grupo identificado con “El Guano” y el relacionado con “Mayito Flaco”.

De acuerdo con lo expuesto por Hinojos, la facción del “Mayito Flaco” mantiene una alianza con Los Salgueiro, organización que ha tenido presencia en la zona sur de Chihuahua.

El funcionario agregó que las confrontaciones no se limitan a los grupos vinculados al Cártel de Sinaloa, ya que también se han registrado disputas con “La Línea”, grupo criminal que habría ingresado a la zona sur del estado desde principios de febrero.

La presencia de estas organizaciones ha sido vinculada con el incremento de hechos violentos en Guadalupe y Calvo, municipio serrano donde autoridades estatales han señalado condiciones de riesgo para comunidades y familias desplazadas.

Hinojos sostuvo que la disputa territorial mantiene bajo presión a la región, por lo que las autoridades mantienen seguimiento a la operación de los grupos criminales que buscan controlar rutas, recursos y zonas de influencia en el sur de Chihuahua.

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