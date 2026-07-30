Atiende JMAS nuevos hundimientos en colector Candelaria

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El organismo reemplazará 90 metros lineales de tubería sanitaria sobre la avenida Clara Fuentes.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez trabaja de manera ininterrumpida en la reparación del colector Candelaria, luego de que se registraran nuevos hundimientos sobre la avenida Clara Fuentes, en el cruce con la prolongación Manuel J. Clouthier.

La directora de Operación de la JMAS, Paola Moreno, informó que el primer hundimiento se presentó hace dos días y representaba un riesgo para los automovilistas, por lo que personal del organismo delimitó la zona con señalización preventiva e inició las labores de reparación.

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De acuerdo con la funcionaria, conforme avanzaban los trabajos se detectaron dos hundimientos adicionales sobre el mismo colector, lo que obligó a ampliar el tramo de tubería que será reemplazado.

“Se nos presentó un hundimiento en el colector Candelaria de 48 pulgadas, el cual es riesgoso para los ciudadanos, por lo que, de manera inmediata iniciamos las reparaciones”.

Moreno explicó que los hundimientos fueron provocados por el deterioro de la infraestructura sanitaria, debido a que la tubería ya cumplió su vida útil y requiere ser sustituida para restablecer el funcionamiento adecuado del drenaje.

La JMAS informó que se reemplazarán 90 metros lineales del colector Candelaria, con el objetivo de atender la contingencia y reducir afectaciones en la red general de alcantarillado.

Como parte de las labores, permanece cerrado el cuerpo de circulación de oriente a poniente de la avenida Clara Fuentes, desde la avenida Independencia hacia la prolongación Manuel J. Clouthier.

El organismo recomendó a las y los automovilistas utilizar vías alternas como la carretera Juárez-Porvenir y la avenida Ramón Rayón, mientras concluyen los trabajos de reparación.

Moreno señaló que las cuadrillas trabajan de día y de noche, con apoyo de equipos de bombeo para reducir los brotes de aguas residuales que se han presentado en sectores como Río Bravo, Bosques de Waterfill, Ramón Rayón y el Centro Acuático.

La JMAS indicó que este tipo de hundimientos en la red general de alcantarillado no pueden preverse, al ser consecuencia del desgaste de la infraestructura sanitaria, pero aseguró que las contingencias se atienden de forma inmediata.

Finalmente, el organismo exhortó a la ciudadanía a respetar la señalización preventiva instalada en la zona y a tomar precauciones al transitar por el sector mientras se realizan las reparaciones del colector Candelaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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