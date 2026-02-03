Enfrenta Villas Residencial del Real emergencia sanitaria y diputada exige atención inmediata

Publicidad - LB2 -

La legisladora Elizabeth Guzmán recorrió el fraccionamiento tras lluvias y nieve, y pidió intervención urgente de JMAS y Servicios Públicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua, Elizabeth Guzmán, atendió un llamado vecinal en el fraccionamiento Villas Residencial del Real, donde se reporta una emergencia sanitaria derivada de las recientes lluvias y la caída de nieve en la zona.

Durante un recorrido y diálogo con habitantes, se constató la presencia de calles inundadas, coladeras saturadas con aguas negras y acumulación de basura, condiciones que representan un riesgo directo para la salud pública, especialmente para niñas y niños del sector.

La legisladora señaló que estas condiciones no deben normalizarse y demandó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) Juárez una intervención inmediata, permanente y eficaz, con el objetivo de atender el problema de fondo y evitar afectaciones mayores a la población.

“La salud de la gente no admite excusas”.

Asimismo, realizó un llamado a la Dirección General de Servicios Públicos del Municipio para que se sume de manera inmediata con labores de retiro de basura y acciones complementarias que contribuyan a restablecer condiciones dignas y seguras en el fraccionamiento.

Guzmán también reconoció la organización solidaria de las y los vecinos, quienes han realizado labores de limpieza de manera voluntaria, y explicó que ha apoyado en gestiones para el contacto de maquinaria, aunque subrayó que la situación requiere una respuesta integral y coordinada de las autoridades.

Atendiendo una solicitud expresa de las y los residentes, la diputada informó que presentará los oficios correspondientes y llevará el tema a la próxima sesión del Congreso del Estado, con el objetivo de exigir soluciones concretas y urgentes para Villas Residencial del Real.

