Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 3, 2026 | 11:11
InicioEstado

Enfrenta Villas Residencial del Real emergencia sanitaria y diputada exige atención inmediata

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

La legisladora Elizabeth Guzmán recorrió el fraccionamiento tras lluvias y nieve, y pidió intervención urgente de JMAS y Servicios Públicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua, Elizabeth Guzmán, atendió un llamado vecinal en el fraccionamiento Villas Residencial del Real, donde se reporta una emergencia sanitaria derivada de las recientes lluvias y la caída de nieve en la zona.

Durante un recorrido y diálogo con habitantes, se constató la presencia de calles inundadas, coladeras saturadas con aguas negras y acumulación de basura, condiciones que representan un riesgo directo para la salud pública, especialmente para niñas y niños del sector.

- Publicidad - HP1

La legisladora señaló que estas condiciones no deben normalizarse y demandó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) Juárez una intervención inmediata, permanente y eficaz, con el objetivo de atender el problema de fondo y evitar afectaciones mayores a la población.

“La salud de la gente no admite excusas”.

Asimismo, realizó un llamado a la Dirección General de Servicios Públicos del Municipio para que se sume de manera inmediata con labores de retiro de basura y acciones complementarias que contribuyan a restablecer condiciones dignas y seguras en el fraccionamiento.

Guzmán también reconoció la organización solidaria de las y los vecinos, quienes han realizado labores de limpieza de manera voluntaria, y explicó que ha apoyado en gestiones para el contacto de maquinaria, aunque subrayó que la situación requiere una respuesta integral y coordinada de las autoridades.

Atendiendo una solicitud expresa de las y los residentes, la diputada informó que presentará los oficios correspondientes y llevará el tema a la próxima sesión del Congreso del Estado, con el objetivo de exigir soluciones concretas y urgentes para Villas Residencial del Real.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Capturan a Ex Secretario General de Gobierno por hechos de corrupción

Autorizó la adquisición de un predio en Guachochi para la instalación de un Cuartel de Seguridad, a un sobreprecio de 20 mdp en beneficio de un particular
Juárez / El Paso

Festeja Olson navidad con vecinos de Paso del Norte

Realizan jornada médica durante el convivio. Ciudad Juárez, Chih. - El diputado Carlos Olson festejó...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.